Presidente Paz en la COP31: “La naturaleza no se protege con promesas, sino con hechos”

Durante su intervención en la sesión plenaria de la 31.ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP31), el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, hizo un llamado categórico a dejar atrás la retórica internacional y priorizar acciones medibles y financiamiento accesible frente a la crisis climática.

“La naturaleza no se protege con promesas, sino con hechos”, enfatizó el mandatario ante el foro global que se desarrolla del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía, congregando a líderes mundiales, negociadores y organismos multilaterales.

Paz Pereira advirtió que, durante años, el discurso oficial sobre la defensa ambiental en Bolivia contrastaba con una dura realidad marcada por los incendios forestales y la deforestación. No obstante, aseguró que ese escenario comienza a transformarse bajo una nueva premisa de gestión.

Un bosque en pie debe valer más que uno talado

En el plano geopolítico y ambiental, el jefe de Estado destacó el rol estratégico de Sudamérica y de Bolivia como parte del corazón de la mayor reserva de agua dulce del planeta. Recordó que el país aporta el 60% de este recurso a nivel mundial a través de las cuencas de la Amazonía y del Plata.

Bajo la consigna de que “un bosque en pie debe valer más que un bosque talado”, Paz Pereira anunció el interés oficial de incorporar a Bolivia al Fondo de Bosques Tropicales para Siempre, una iniciativa impulsada por Brasil.

“La conservación debe generar ingresos, empleo y oportunidades para quienes cuidan esos territorios. Ya estamos construyendo las reglas para hacerlo posible”, puntualizó, al tiempo que exigió a la comunidad internacional cooperación financiera directa y transferencia tecnológica.

Avances normativos e institucionales

Para respaldar este giro en la política ambiental, el mandatario detalló los principales hitos concretados por su administración:

Decreto Supremo 5753: Aprobación de la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad y su Plan de Acción 2026-2030.

Proyectos de ley: Remisión al Órgano Legislativo de dos normativas clave: una orientada al financiamiento climático y de la biodiversidad, y otra para la regulación de los mercados y créditos de carbono.

Gestión de riesgos y adaptación: Desarrollo del Plan Nacional de Adaptación, programas de manejo integral del fuego y mecanismos de pago por servicios ambientales. Además, destacó la ejecución del plan “Bolivia Se Prepara” para mitigar los impactos del fenómeno de El Niño.

Desarrollo con identidad y fin de la dicotomía

Abordando la dimensión social y económica de la ecología, Paz Pereira enfatizó que la preservación ambiental debe traducirse en bienestar material para los habitantes de las áreas rurales e indígenas.

En esa línea, respaldó la iniciativa jurisdiccional REDD+ en la autonomía indígena guaraní Charagua Iyambae y destacó las gestiones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para lograr el reconocimiento internacional de frutos nativos amazónicos como la castaña, el asaí y el cacao.

“Ser indígena no es sinónimo de indigente. Ser campesino o de una comunidad local no tiene por qué ser sinónimo de pobreza. No tenemos que elegir entre conservación y desarrollo; podemos cuidar la biodiversidad al mismo tiempo que producimos alimentos, industrializamos de manera sostenible y generamos trabajo”, sostuvo.

Finalmente, el presidente propuso que la agenda ecológica sea asumida como una herramienta de diplomacia global y paz, agradeció la hospitalidad del gobierno turco y rindió homenaje a la memoria de Mustafa Kemal Atatürk.