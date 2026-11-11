Aldo Quezada aguarda su declaración en la Felcn tras su aprehensión

Cerca de las 15:00 de este miércoles, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada, llegó hasta las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en calidad de aprehendido, custodiado y enmanillado, a la espera de su audiencia de medidas cautelares por el caso "maletas".

De acuerdo con el informe oficial del Ministerio Público, Quezada enfrenta un proceso penal por la presunta comisión de delitos relacionados con el narcotráfico, confabulación y asociación delictuosa.

Durante el transcurso de la tarde, los investigadores procederán a recibir su declaración informativa policial. Con base en este actuado, la comisión de fiscales emitirá la imputación formal en su contra para posteriormente ponerlo a disposición de un juez cautelar, autoridad que definirá su situación jurídica en una audiencia programada para las próximas horas.