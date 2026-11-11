El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada, fue ingresado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en el marco de las investigaciones en torno al caso denominado "Maletas".

En el registro audiovisual se observa al exmagistrado enmanillado y fuertemente custodiado por efectivos policiales, quienes desplegaron un estricto dispositivo de seguridad a su arribo a la unidad operativa.

Quezada, a quien la Fiscalía investiga por la presunta comisión de los delitos de narcotráfico, confabulación y asociación delictuosa, permanece en dichas instalaciones a la espera de sus declaraciones informativas y la posterior audiencia de medidas cautelares, donde un juez resolverá su situación legal en el marco de este mediático proceso penal.