Nadia Beller salió de Bolivia rumbo a México, donde deberá cumplir su asilo, luego de considerar que no contaba con las garantías necesarias para permanecer en el país. Su abogado, Jerjes Justiniano, confirmó su salida y explicó que la defensa continuará con los procesos judiciales mediante un poder notarial que su cliente dejó antes de viajar.

El jurista informó que, una vez otorgado el salvoconducto, personal de la Embajada acompañó a Beller durante su traslado. Aclaró que hasta el momento de sus declaraciones ella había llegado a su primer destino, pero todavía no había arribado a México.

“Inmediatamente se otorgó el salvoconducto. Personal de la embajada acompañó a Nadia. Todavía no ha llegado a México, sí ha llegado a su primer destino. Y una vez que ella llegue, obviamente se va a hacer conocer formalmente esa situación”, señaló Justiniano.

El abogado también aseguró que la salida de su defendida no significa que los procesos queden paralizados, debido a que dejó la documentación necesaria para que su equipo legal pueda continuar con su representación.

“Pero, por otro lado, además, ella nos ha dejado un poder notarial para que nosotros podamos asumir la defensa de manera personal, es decir, mediante una representación personal, de modo tal que los procesos tendrían que continuar con normalidad”, agregó.

El temor, argumento central del asilo

Al explicar las razones por las que Beller decidió solicitar asilo político, Justiniano sostuvo que su cliente se sintió amenazada y temía que sus derechos no fueran protegidos por el Estado boliviano.

Según el abogado, esa preocupación surgió, entre otros motivos, por declaraciones de funcionarios del Gobierno que, a su criterio, pretendían involucrarla en el caso relacionado con el exfiscal general Roger Mariaca.

“Ella se sintió amenazada y entonces a raíz de eso, y a raíz de algunas declaraciones prácticamente, algunos funcionarios del Gobierno, donde han pretendido y están pretendiendo involucrarla dentro del caso del señor Mariaca, entonces ella sintió temor, y la base del asilo es el temor, sintió temor que el Estado boliviano no la proteja”, manifestó.

Justiniano también se refirió a las condiciones que deberá cumplir su defendida durante su permanencia en el país que le concedió el asilo. Indicó que una persona asilada tiene restricciones respecto a las opiniones políticas en el territorio que la recibe.

“Él asilado está impedido de realizar opiniones políticas en el país donde está. Sin embargo, Nadia, principalmente su asilo, lo ha solicitado por el temor que ella tiene de algunas vulneraciones al debido proceso”, concluyó.