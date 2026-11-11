Aprehenden a Aldo Quezada, expresidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, por el caso maletas

Aldo Ismael Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, fue aprehendido este miércoles 11 de noviembre en cumplimiento de una orden emitida por el Ministerio Público, dentro de una investigación por presunto tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, vinculada al denominado caso maletas.

La orden establece que Quezada debe ser conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), ubicadas en la avenida Paraguá, cuarto anillo y avenida Transversal, debido a que su presencia es considerada necesaria dentro del proceso penal iniciado en su contra y otras personas.

El documento, firmado por el fiscal de Materia de la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz, Rolando Salvatierra, señala que la aprehensión responde a la investigación por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, tipificados en los artículos 48 y 53, con relación al artículo 33 de la Ley 1008.

“A efectos de que sea conducida en calidad de aprehendido a las oficinas de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico, ubicada en la AV. Paragua cuarto anillo y Av. Transversal, por ser necesaria su presencia dentro del proceso penal instaurado en su contra y otros por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación”, señala parte de la orden.

Asimismo, el documento precisa que la disposición fue emitida al amparo del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y en cumplimiento de una resolución fiscal fechada el 10 de noviembre de 2026.

“La presente orden es librada por imperio del art. 226 del Código de Procedimiento Penal y conforme a la resolución fiscal de fecha 10/11/2026”, agrega el documento.

La aprehensión de Quezada se produce en el marco de las investigaciones del caso maletas, que ahora lo incluyen entre las personas investigadas por presuntos delitos relacionados con sustancias controladas.