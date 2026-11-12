Dircabi prepara subasta de vehículos de lujo de Marset

La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) prepara un plan de monetización de vehículos de alta gama incautados en el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, con el objetivo de convertir estos bienes en recursos económicos destinados a fortalecer la lucha contra el narcotráfico en Bolivia.

El director de Dircabi, Héctor Montes, informó que actualmente cuatro motorizados de lujo se encuentran bajo custodia del Ministerio de Gobierno y están siendo considerados para una eventual subasta pública.

Durante una entrevista con Red Uno, la autoridad explicó que los vehículos deberán someterse primero a una evaluación técnica para establecer su valor comercial y definir las condiciones de su venta.

Vehículos serán sometidos a avalúo antes de la subasta

Montes detalló que el procedimiento comenzará con un peritaje destinado a determinar el valor de cada vehículo, tomando en cuenta sus características, condiciones y equipamiento.

Entre los bienes mencionó un motorizado de alta gama que cuenta con blindaje especial, característica que deberá considerarse durante su valoración.

“Una vez que se tenga el peritaje, se lanza una convocatoria pública donde se puede subastar de manera abierta, con la participación de cualquier persona que quiera hacer la compra”, explicó.

El director precisó que este procedimiento se encuentra contemplado en la normativa y busca garantizar que los bienes sean administrados adecuadamente.

Por el momento, no se anunció una fecha para la subasta ni el valor estimado de los motorizados.

Dircabi registra 38 vehículos vinculados al caso Marset

El director informó que la institución tiene registrados 38 vehículos relacionados con el caso Marset, correspondientes a los operativos desarrollados en diferentes etapas.

De ese total, 16 pertenecen a las actuaciones realizadas durante la gestión 2026.

Según Montes, nueve de esos vehículos fueron entregados a instituciones estatales que trabajan en la lucha contra el narcotráfico, entre ellas unidades policiales y dependencias del Ministerio de Gobierno.

Otros cuatro motorizados de alta gama permanecen bajo custodia del Ministerio de Gobierno y forman parte del plan de monetización.

“De la gestión actual son 16, de los cuales nueve han sido entregados a entidades que luchan contra el narcotráfico y cuatro están en custodia del Ministerio de Gobierno”, detalló.

Buscan evitar el deterioro de vehículos incautados

Montes explicó que mantener vehículos durante largos periodos en depósitos o espacios abiertos puede provocar daños y reducir considerablemente su valor.

Por ese motivo, sostuvo que Dircabi busca darles un uso adecuado mediante su asignación temporal a instituciones públicas o, cuando corresponda, mediante la venta en subastas.

“Si dejamos vehículos varados en garajes o, más aún, en predios abiertos en el oriente o en el occidente, se dañan. Entonces, lo que hay que darles es un buen uso”, manifestó.

La autoridad señaló que los recursos obtenidos de la monetización permitirían contribuir al trabajo de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico.