No aceptan suspensión: maestros urbanos exigen retiro definitivo del anteproyecto

El magisterio urbano de Bolivia rechazó la posibilidad de suspender temporalmente el anteproyecto de descentralización educativa y ratificó que sus medidas de presión continuarán hasta conseguir su eliminación definitiva.

A diferencia del acuerdo alcanzado con el magisterio rural, los maestros urbanos consideran insuficiente una suspensión de la propuesta y exigen que el Gobierno y el Ministerio de Educación desistan completamente de su implementación.

“Como magisterio urbano no vamos a ir a la suspensión de un anteproyecto. Nosotros estamos exigiendo la eliminación definitiva de este anteproyecto, que es atentatorio para la educación única, fiscal y gratuita”, manifestó un representante del sector.

Maestros advierten que continuarán en las calles

El dirigente aseguró que el sector no aceptará una suspensión temporal acompañada de nuevas mesas de trabajo, debido a que considera que esa alternativa no garantiza el retiro definitivo de la iniciativa.

“Nosotros vamos a seguir en las calles hasta que el Gobierno y el Ministerio de Educación desistan de este anteproyecto”, sostuvo.

Asimismo, insistió en que la posición del magisterio urbano es exigir la eliminación total de la propuesta.

“Para nosotros no hay suspensión y posibles trabajos en mesas de diálogo. No hay. Queremos la eliminación total, total, y esta medida continúa”, enfatizó.

Huelga de hambre cumple nueve días

Las protestas del magisterio urbano continúan con piquetes de huelga de hambre que ya cumplen nueve días, mientras se suman representantes de distintas organizaciones del sector educativo.

Durante la jornada se instaló un nuevo piquete con participación de delegados de las 31 federaciones departamentales y regionales.

“Hace un momento se ha procedido a la instalación de otro piquete de huelga de hambre, pero con representantes de las 31 federaciones departamentales y regionales”, informó uno de los representantes.

Los maestros mantienen estas medidas como parte de su rechazo a los cambios planteados para la administración del sistema educativo.

Magisterio urbano todavía analiza invitación al diálogo

Pese a las convocatorias de las autoridades nacionales, el magisterio urbano todavía analiza su participación en nuevas reuniones.

Los dirigentes reiteraron que su principal condición es que el Gobierno retire definitivamente el anteproyecto, en lugar de limitarse a suspender su tratamiento.

De esta manera, el conflicto educativo continúa abierto, mientras los maestros urbanos mantienen las movilizaciones y los piquetes de huelga de hambre a la espera de una respuesta a su demanda.