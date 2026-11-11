Apuñalan a librecambista en la zona del Cristo Redentor

Un librecambista resultó herido tras sufrir un violento intento de atraco registrado aproximadamente a las 17:00 en la concurrida zona del Cristo Redentor y Segundo Anillo de la capital cruceña.

De acuerdo con el relato de los testigos presenciales, el trabajador circulaba por las inmediaciones de la avenida Monseñor Rivero cuando fue interceptado por delincuentes que, en medio de un forcejeo para despojarlo de su dinero, le dieron una puñalada en el abdomen.

Inmediatamente después de la agresión, la víctima recibió auxilio y fue evacuada de urgencia hacia una clínica privada situada sobre la misma avenida Monseñor Rivero, muy cerca del Primer Anillo.

Sin embargo, el paciente permaneció en ese establecimiento únicamente algunos minutos debido a que sus familiares determinaron trasladarlo hacia otro centro de salud ubicado en la zona de La Pampa de la Isla.

Despliegue policial para capturar a los responsables

Minutos más tarde, agentes de inteligencia y efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se constituyeron en el sitio del suceso.

Los uniformados iniciaron las labores investigativas y la recolección de información en el área para esclarecer este robo e identificar a los autores del ataque.