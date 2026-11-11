El dólar paralelo repunta este miércoles y roza nuevamente los Bs 12

La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este miércoles 11 de noviembre mostrando variaciones en su trayectoria a lo largo del día.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la moneda extranjera concluyó la jornada posicionándose en Bs 11,88 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia cerró el 11 de noviembre de 2026 a Bs 11,88 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal mostró un ajuste progresivo en el precio de venta conforme avanzaron las horas:

06:00 a.m.: La jornada arrancó con una brecha ajustada, cotizándose en Bs 11,91 para la compra y Bs 11,93 para la venta .

Mediodía: El precio de compra bajó levemente mientras que la venta subió, marcando Bs 11,88 para la compra y Bs 11,97 para la venta.

Cierre de jornada: La compra se mantuvo estable en Bs 11,88, mientras que la venta anotó un leve incremento final hasta alcanzar los Bs 11,98.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,71, ubicándose por debajo de los valores negociados en el mercado informal.