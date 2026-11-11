Investigan muerte tras explosión en farmacéutica

El Ministerio Público y la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) abrieron una investigación formal por los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas tras la explosión registrada en la planta industrial de una farmacéutica en Santa Cruz de la Sierra. El proceso se inició inicialmente en contra de presuntos autores, a la espera de los resultados técnicos que determinen responsabilidades.

De acuerdo con el informe brindado por el teniente coronel Rioja, representante de la unidad de Bomberos de la Policía, las autoridades ya procedieron al desprecintado del área afectada para dar inicio a las inspecciones oculares y al levantamiento de indicios que permitan establecer el origen del estallido.

El teniente coronel Rioja, representante de la unidad de Bomberos de la Policía, brinda información sobre las pericias tras la explosión.

Recolección de pruebas y pericias técnicas

Durante la primera intervención en el lugar del siniestro, los equipos especializados colectaron diversos elementos materiales y procedieron al secuestro de un dispositivo DVR correspondiente al sistema de cámaras de vigilancia de la empresa. Estas imágenes serán analizadas para reconstruir los momentos previos y exactos de la deflagración.

Desde la institución policial aclararon que, por el momento, no existe una imputación dirigida hacia una persona en particular, ya que la definición de responsabilidades dependerá íntegramente de las conclusiones que arrojen los peritajes técnicos de Bomberos y las indagaciones de la Fiscalía.