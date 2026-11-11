Ruiz seguirá al frente del TSJ y Sala remite antecedentes de Romer Saucedo por su ausencia

La presidenta en ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz Martínez, informó este miércoles 11 de noviembre que continuará al frente de la institución, luego de que la Sala Plena analizara la situación del magistrado Romer Saucedo Gómez, quien no se presentó a su fuente laboral tras cumplirse el plazo de seis días establecido por la normativa.

En conferencia de prensa, Ruiz dio a conocer las determinaciones adoptadas por la Sala Plena, entre ellas la remisión de antecedentes sobre Saucedo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), además de los requisitos para incorporar a la magistrada suplente Mirian Rosell.

TSJ remite antecedentes de Saucedo por ausencia laboral

Ruiz explicó que, tras cumplirse el periodo establecido para el retorno de Saucedo, la Sala Plena decidió comunicar formalmente su situación a las instituciones competentes.

“Al haberse vencido los seis días continuos en los que el doctor Romer Saucedo Gómez debiera presentarse a su fuente de trabajo, hemos determinado remitir toda la información e informes correspondientes ante el Órgano Legislativo, Consejo de la Magistratura y Tribunal Supremo Electoral”, manifestó.

La documentación fue remitida para que esas instancias adopten las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.

Saucedo anunció el pasado 4 de noviembre que había abandonado Bolivia y se declaró en el exilio, argumentando que su seguridad y la de su familia estaban en riesgo. Su ausencia motivó que Ruiz asumiera temporalmente la Presidencia del máximo tribunal de justicia ordinaria.

Mirian Rosell debe completar documentación para incorporarse

La presidenta en ejercicio también informó que Mirian Rosell Terrazas, magistrada suplente por Santa Cruz, presentó una solicitud para incorporarse al TSJ, acompañada de la certificación del Tribunal Supremo Electoral que acredita su condición.

Sin embargo, explicó que la Sala Plena determinó solicitar documentación administrativa antes de completar su incorporación.

“Se ha determinado por acuerdo de Sala Plena solicitar documentación que es pertinente para que asuma el cargo”, señaló Ruiz.

Entre los requisitos mencionó la declaración jurada de bienes y otros documentos exigidos a cualquier funcionario público.

Aclaró que la solicitud ya fue comunicada a Rosell y que se espera el cumplimiento de estos requisitos para formalizar su incorporación.

Ruiz niega que el TSJ obstaculice fiscalización de expedientes

En otro punto, la magistrada rechazó las afirmaciones del Consejo de la Magistratura sobre una supuesta obstaculización de las tareas de fiscalización y revisión de expedientes judiciales.

“Es completamente falso que estaríamos obstaculizando su labor”, afirmó.

Ruiz explicó que el 6 de noviembre el Consejo solicitó autorización para retirar expedientes de los juzgados y revisarlos en sus propias dependencias.

Según la autoridad, la Sala Plena aprobó ese pedido el mismo día y notificó la determinación al Consejo de la Magistratura y a los tribunales departamentales de justicia.

Autorizan retirar expedientes por un máximo de cinco días

La presidenta en ejercicio precisó que la autorización es excepcional y se aplica a procesos donde estén involucrados intereses del Estado y delitos vinculados al narcotráfico.

En esos casos, los expedientes podrán permanecer fuera de los juzgados por un plazo máximo de cinco días.

Ruiz explicó que anteriormente se restringía el retiro de la documentación para precautelar su custodia y evitar que las actuaciones de fiscalización interrumpieran las audiencias judiciales.

“Por esta vez y ante la crisis que hemos visto, hemos otorgado esta solicitud al Consejo de la Magistratura en casos excepcionales”, sostuvo.

La magistrada remarcó que la custodia de los expedientes corresponde a los jueces y secretarios de los juzgados, por lo que debe garantizarse su disponibilidad para las actuaciones procesales.

Carlos Ortega asumirá la Presidencia el 4 de enero de 2027

Respecto a la conducción del TSJ, Ruiz confirmó que no se modificó el acuerdo de Sala Plena que establece la posesión de las nuevas autoridades el 4 de enero de 2027.

De esta manera, se mantiene la designación del magistrado Carlos Ortega como próximo presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

“La Sala Plena ha establecido la posesión de esta autoridad el 4 de enero y se mantiene lo que habíamos determinado en anteriores salas plenas”, señaló.

La presidenta en ejercicio aclaró que, por el momento, no se ha planteado ningún cambio en el calendario de transición.