Cancillería despliega Consulados Móviles en Colombia, Australia y Nueva Zelanda del 12 al 15 de noviembre

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia anunció el despliegue de sus Consulados Móviles del jueves 12 al domingo 15 de noviembre, con el objetivo de facilitar el acceso a documentación oficial a la comunidad boliviana residente en Colombia, Australia y Nueva Zelanda.

Anuncio oficial del despliegue de Consulados Móviles de Bolivia en Colombia, Australia y Nueva Zelanda.

A través de estas jornadas itinerantes, los ciudadanos bolivianos en el exterior podrán gestionar los siguientes servicios:

Solicitud de pasaporte.

Registro de inscripción de nacimiento (nacionalidad boliviana).

Duplicado de certificados de Registro Civil.

Certificado de Antecedentes Penales (REJAP).

Personas realizan trámites consulares en un espacio habilitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

Cronograma, horarios y puntos de atención

La atención consular se desarrollará de acuerdo con las siguientes fechas, horarios locales y direcciones en cada país:

Colombia (de 08:00 a 18:00 hrs.)

Cali — Jueves 12 de noviembre: Carrera 24 #7a-42, tercer piso, barrio Alameda, Cali (Valle del Cauca).

Pereira — Viernes 13 de noviembre: Calle 29a #23-09, barrio El Edén, sector La Hermosa, Municipio Santa Rosa de Cabal, Pereira (Risaralda).

Cronograma y direcciones de los Consulados Móviles de Bolivia en Cali y Pereira, Colombia.

Australia (de 09:00 a 17:00 hrs.)

Sídney — Viernes 13 de noviembre: Consulado General de Brasil en Sídney (6/45 Clarence St, Sydney NSW 2000).

Sídney — Sábado 14 de noviembre: Centro Cultural Latinoamericano (47/142 Addison Rd, Marrickville NSW 2204).

Horarios y sedes de los Consulados Móviles de Bolivia en Sídney, Australia.

Nueva Zelanda (de 09:00 a 17:00 hrs.)

Wellington — Domingo 15 de noviembre: Embajada de Brasil en Wellington (Level 15, 10 Customhouse Quay, Wellington 6011 / Caixa Postal 5432, Wellington 6140).

Información del Consulado Móvil de Bolivia en Wellington, Nueva Zelanda, previsto para el domingo 15 de noviembre.