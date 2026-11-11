Policía desarticula banda liderada por un colombiano y evita tres nuevos robos

La Policía Boliviana informó este miércoles 11 de noviembre sobre la desarticulación de una organización criminal presuntamente vinculada con varios robos agravados cometidos en La Paz y Santa Cruz. Entre los principales investigados se encuentra un ciudadano colombiano conocido con el alias de “El Mono”, a quien se atribuye participación en distintos hechos delictivos registrados durante 2026.

Durante una conferencia de prensa, el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez explicó que las investigaciones permitieron relacionar a la organización con al menos tres antecedentes de robo agravado, además de identificar otros tres asaltos que se encontraban en etapa de planificación.

Según el informe, el trabajo del Sistema Nacional de Inteligencia permitió anticiparse a las acciones de los sospechosos y evitar nuevos delitos.

Vinculan a “El Mono” con robos en La Paz y Santa Cruz

El comandante detalló que uno de los hechos investigados ocurrió en la zona de Calacoto, en la ciudad de La Paz, donde se identificó la presunta participación de personas conocidas como “El Mono” y “Doña Denis” en un caso de robo agravado.

Otro antecedente corresponde al 28 de septiembre de 2026, cuando un grupo de delincuentes intentó sustraer oro de un vehículo en la zona Los Andes de La Paz.

El comandante explicó que los sospechosos pretendían interceptar a personas dedicadas al comercio de ese metal, pero la intervención de efectivos de Radio Patrullas 110 impidió que se concretara el asalto.

“Ustedes recordarán que incluso hubo intercambio de fuego a partir de la identificación de este delito por parte de los funcionarios policiales, que reaccionaron rápidamente y evitaron la consumación”, señaló.

De acuerdo con la investigación, alias “El Mono” habría participado en ese intento de robo.

Investigan robo de más de Bs 1 millón en Santa Cruz

El tercer antecedente mencionado por la Policía ocurrió el 30 de junio de 2026, en la avenida Charcas de la ciudad de Santa Cruz.

Según el comandante, un grupo de delincuentes armados logró sustraer más de un millón de bolivianos durante un asalto cometido en la vía pública.

Las investigaciones permitieron establecer indicios de la presunta participación de alias “El Mono”, quien también estaría relacionado con los hechos investigados en La Paz.

El caso continúa abierto en la jurisdicción de Santa Cruz, donde se busca esclarecer las circunstancias del robo y determinar las responsabilidades de los involucrados.

Inteligencia policial evitó otros tres asaltos

Uno de los principales resultados destacados durante la conferencia fue la identificación de tres nuevos robos agravados que, según la Policía, estaban siendo planificados por la organización.

“A partir del trabajo desarrollado por el Sistema Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, se ha logrado evitar que esta organización criminal pueda ejecutar otros tres robos agravados”, informó el comandante.

La autoridad explicó que los integrantes del grupo realizaban tareas de vigilancia y seguimiento para seleccionar a sus posibles víctimas.

Los sospechosos observaban inmuebles, identificaban vehículos y estudiaban los desplazamientos de personas que podrían transportar dinero u objetos de valor.