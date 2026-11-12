“Está siendo buscada”: Fiscal confirma orden de aprehensión contra Delmy Guzmán

El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, confirmó que existe una orden de aprehensión contra la exfiscal Delmy Guzmán, quien actualmente es buscada por las autoridades debido a su incomparecencia dentro de la investigación que se sigue en su contra por el caso maletas.

Al ser consultado sobre la situación de Guzmán, López señaló que el mandamiento fue emitido precisamente por no haberse presentado ante las autoridades.

"Cuando te libran un mandamiento de aprehensión, tienes que, por lógica o consecuencia, considerar que tu situación está agravada. De no haber sido así, obviamente tendrías la posibilidad de presentarte y dar tu declaración y retornar a tu casa tranquila", manifestó el fiscal departamental.

Por otra parte, López aclaró que las investigaciones relacionadas con otros hechos y las citaciones a familiares corresponden a procesos distintos.

"Las citaciones están en curso. Son procesos totalmente distintos. No hay que mezclarlos. Entonces, eso también continúa su proceso. En el momento que sean encontradas, serán notificadas", explicó.

Asimismo, indicó que, una vez que las personas involucradas sean ubicadas, corresponderá al fiscal asignado a la investigación evaluar los siguientes pasos y determinar si corresponde emitir alguna otra orden dentro del proceso.

"Dependerá del fiscal asignado a la investigación tomar la decisión que corresponde, en función de si considera o no librar alguna otra orden distinta que no sea la citación", agregó López.

De esta manera, Delmy Guzmán continúa siendo buscada en cumplimiento del mandamiento de aprehensión, mientras las investigaciones y las actuaciones fiscales siguen su curso.