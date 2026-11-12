Caso maletas: Quezada y Requena aguardan audiencia cautelar

El Ministerio Público confirmó la aprehensión del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, y del exasesor del Tribunal Supremo de Justicia, Mauricio Requena, en el marco de las investigaciones por el denominado caso maletas.

Ambos son investigados por presuntos delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

El fiscal coordinador de Sustancias Controladas, Rolando Salvatierra, informó que la Fiscalía se encuentra valorando las declaraciones y los elementos recolectados durante los allanamientos para definir las actuaciones que correspondan.

Sobre Quezada, explicó que brindó una declaración y que su contenido será contrastado con las pruebas del cuaderno de investigación.

Durante su declaración, Quezada habría manifestado que desconocía el contenido de las maletas, aunque reconoció que colaboró con la tramitación de permisos para los hijos de Laura Rojas.

Además, su testimonio menciona al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, a quien también hace referencia en relación con la compra de un arma de fuego.

En el allanamiento al inmueble de Quezada, los investigadores encontraron documentación y una escopeta calibre 12 que contaba con licencia de portación. Según el fiscal, el investigado manifestó que adquirió el arma a pedido de Saucedo y que otras personas también compraron armamento para resguardar sus vidas después del asesinato de un magistrado del Tribunal Agroambiental.

Respecto a las cajas fuertes, indicó: "Las dos cajas fuertes estaban completamente vacías".

En cuanto a Mauricio Requena, el fiscal confirmó que ya fue imputado formalmente por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

"Él prestó su declaración primeramente en calidad de testigo y luego en presencia de su abogado defensor declaró en calidad de denunciado. Y por eso el subrogante fiscal vio elementos que habían en contra de él. Eso no quiere decir que estamos prejuzgando, solamente que decidió la medida excepcional de aprehenderlo", explicó.

Por otra parte, el Ministerio Público también libró una orden de aprehensión contra la exfiscal Delmy Guzmán debido a que no se presentó a declarar en calidad de testigo. Aunque habría enviado un memorial mediante su abogado alegando problemas de salud.