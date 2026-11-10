Aprehenden a Mauricio Requena, exasesor de Romer Saucedo, por el caso maletas

Mauricio Requena, exasesor del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, fue aprehendido este martes 10 de noviembre luego de prestar su declaración ante la Fiscalía de Sustancias Controladas, en el marco de las investigaciones por el denominado caso maletas, según la información preliminar conocida sobre el procedimiento.

La información fue confirmada por su abogada, Erika Oroza, quien explicó que su defendido acudió inicialmente en calidad de testigo, pero después de declarar pasó a ser investigado y se dispuso su aprehensión.

“A él lo convocaron en calidad de testigo. Inmediatamente prestó su declaración testifical y pasó a ser sindicado”, manifestó la jurista

Fiscalía investiga presunta asociación delictuosa y narcotráfico

De acuerdo con la defensa, la aprehensión de Requena está relacionada con una investigación por los presuntos delitos de asociación delictuosa y narcotráfico.

“Supuestamente por el presunto delito de asociación delictuosa y narcotráfico”, explicó Oroza al ser consultada sobre los motivos de la determinación fiscal.

La abogada cuestionó el cambio de situación jurídica de su cliente y consideró injustificada la decisión del Ministerio Público.

Tras conocerse la orden de aprehensión, Requena fue retirado de las instalaciones de la Fiscalía de Sustancias Controladas bajo custodia policial y trasladado en una patrulla a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Defensa asegura que investigación se basa en declaraciones de Laura Rojas

Oroza sostuvo que la vinculación de su defendido con el caso Maletas estaría relacionada con las declaraciones de la exdiputada Laura Rojas, quien también es investigada por el ingreso del equipaje al país.

“Está en función de las declaraciones que hizo esa señora exdiputada, Laura Rojas, y punto”, señaló.