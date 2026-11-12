Exasesor de Saucedo es investigado por tres delitos por el caso maletas

La audiencia de medidas cautelares de Mauricio Requena, exasesor de Romer Saucedo, se llevará adelante en las próximas horas. Así lo informó la abogada Erika Oroza, quien señaló que el investigado permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), tras ser aprehendido luego de presentarse a declarar inicialmente como testigo.

Requena es investigado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa, además de otros cargos que forman parte de las pesquisas por el denominado caso maletas, relacionado con el equipaje que llegó al país el 29 de noviembre de 2025, a través del aeropuerto internacional de Viru Viru.

La investigación también contempla los presuntos delitos de confabulación y narcotráfico. La situación jurídica del exasesor será definida en la audiencia cautelar prevista para las próximas horas.

Oroza también se refirió a la declaración del exmagistrado Aldo Quezada, quien habría reconocido que tuvo contacto con Laura Rojas para gestionar permisos relacionados con sus hijos. Según lo expuesto sobre esa declaración, Quezada sostuvo que realizó esos trámites a solicitud de Romer Saucedo.

"Él sí tuvo contacto por el tema de los permisos con la señora Laura Rojas, pero fue porque el doctor Romer Saucedo se lo había pedido", señaló la abogada al referirse a la declaración de Quezada.

Las declaraciones de ambos investigados se incorporan a las actuaciones del caso, en el que se busca esclarecer las circunstancias del ingreso de las maletas y determinar las posibles responsabilidades de los involucrados.