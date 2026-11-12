Tiquipaya: vecinos golpean y obligan a correr descalzo a un presunto ladrón

Pobladores del municipio de Tiquipaya protagonizaron un episodio de justicia por mano propia tras capturar a un hombre al que acusaron de ser un ladrón de domicilios. El sujeto fue golpeado, desvestido, atado a una camioneta y obligado a recorrer las calles descalzo mientras los vecinos lo exhibían ante el barrio.

El hecho quedó registrado en videos grabados por los propios habitantes de la zona y posteriormente difundidos a través de las redes sociales. En las imágenes se observa al acusado prácticamente desnudo y amarrado a la parte posterior de un vehículo en movimiento, viéndose forzado a caminar y correr descalzo sobre el pavimento.

Durante el recorrido, los vecinos cuestionaron airadamente la presencia del individuo en el sector y le exigieron revelar si operaba junto a otros cómplices. Mientras avanzaban por las vías del municipio, los pobladores gritaban a modo de advertencia para los demás residentes:

"¡Ladrón de las casas de Tiquipaya! ¡Ladrón, conozcan a los ladrones!"

Por su parte, en los registros audiovisuales se escucha al hombre intentar defenderse de las acusaciones. Según su testimonio, no acudió al lugar con fines delictivos, sino que fue contactado por un conocido y llevado "con engaños" para ejecutar el desalojo de unas personas que se negaban a abandonar una vivienda.

Pese a sus explicaciones, la turba enardecida procedió a propinarle múltiples golpes entre varios vecinos tras hacerlo recorrer distintas calles de la jurisdicción.