Vecinos denuncian botadero de cueros de animales en Senkata

Vecinos de la avenida Panorámica 2, en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, denunciaron que una gran cantidad de cueros de animales son abandonados constantemente en inmediaciones del mirador que conecta con el municipio de Achocalla, generando malos olores y preocupación por posibles focos de infección.

Según los habitantes del sector, los restos, que presuntamente corresponderían a llamas y burros, son depositados durante la noche y la madrugada en un terreno utilizado también como botadero de escombros.

La acumulación de estos desechos provoca olores desagradables que, según los vecinos, se intensifican con el calor. Además, perros callejeros arrastran los cueros hasta las calles y puertas de las viviendas cercanas.

Vecinos denuncian olores insoportables

Los habitantes aseguraron que el problema se repite constantemente y que los residuos son abandonados en diferentes puntos del sector.

“En la madrugada botan esos cueros. Aquí botan, más allá también, en la entrada y más abajo”, relató uno de los vecinos.

Otra habitante expresó su preocupación por los olores que se desprenden de los restos y por la presencia de animales que los dispersan por la zona.

“Los perros también los arrastran hasta las casas. El olor también nos afecta”, manifestó.

Los vecinos señalaron que la situación podría representar un riesgo sanitario, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base.

Cueros están esparcidos al borde de un barranco

Durante un recorrido por el lugar, el periodista Roberto Vergara constató la presencia de numerosos cueros de animales mezclados con escombros, al borde del farallón que conecta Senkata con Achocalla.

El sector es utilizado como mirador y presenta escaso control, situación que, según los habitantes, facilita el depósito clandestino de residuos.

“No podemos identificar con especificidad qué tipo de animal es, pero los cueros están por todo el sector de este botadero”, informó el periodista desde el lugar.

Asimismo, explicó que la zona presenta un tránsito vehicular limitado y amplios espacios desocupados, condiciones que serían aprovechadas para abandonar los residuos durante la noche.

Alcaldía investigará posible existencia de mataderos clandestinos

Ante la denuncia, autoridades municipales anunciaron una investigación para establecer el origen de los cueros y determinar si estos desechos provienen de actividades de faenado clandestino.

“He mandado inmediatamente al personal de ODECO para que puedan hacer la verificación y puedan remitir estos restos de animales al laboratorio del INLASA”, informó una autoridad municipal.

La investigación buscará identificar los restos encontrados y establecer su procedencia.

Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de mataderos clandestinos ni se ha determinado oficialmente a qué especies pertenecen los cueros.

Piden limpieza inmediata y mayor control

Los vecinos solicitaron a la Alcaldía de El Alto intervenir en el sector para retirar los restos de animales y los escombros acumulados.

También exigieron mayor vigilancia para impedir que personas continúen utilizando el mirador como botadero clandestino.