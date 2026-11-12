Rescatan a un loro sin pico y un mono tití víctima de tenencia ilegal

La Dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba logró el rescate y la acogida de fauna silvestre en situación de vulnerabilidad, tras la entrega voluntaria de un loro de dos meses de edad y un mono tití de aproximadamente tres meses. Ambos ejemplares ya se encuentran bajo cuidado especializado en el Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD), donde reciben atención médica y nutricional asistida.

Casos críticos de maltrato y tenencia ilegal

El director de Medio Ambiente de la Alcaldía, Elvis Gutiérrez, lamentó las condiciones en las que fueron entregados los animales y aprovechó para advertir a la ciudadanía sobre los peligros de mantener fauna silvestre como mascotas.

"Hemos tenido el ingreso de un mono tití, de aproximadamente tres meses de edad. Y también, da pena, un lorito de dos meses, sin pico", informó Gutiérrez, quien también reportó el ingreso de una tortuga herida por el ataque de un can doméstico.

Por su parte, el equipo técnico del CAD detalló las secuelas físicas que presentan las víctimas de la tenencia ilegal:

El loro presenta alteraciones físicas severas, incluyendo las plumas de ambas alas cortadas y la ausencia total de la parte superior del pico, lo que le impide alimentarse por sus propios medios. Actualmente, personal especializado lo alimenta con jeringa y evalúa la posibilidad de diseñarle una prótesis en el futuro.

El mono tití ingresó con una condición corporal baja y diversas laceraciones en el cuerpo. Gracias a un cambio gradual en su dieta y cuidados, ya muestra mejorías en su estado general.

Acciones de rehabilitación y advertencia legal

Las autoridades municipales informaron que el mono tití se encuentra en proceso de evaluación para su pronta derivación al Centro de Custodia en Coroico (tierras bajas), buscando su readaptación y posterior retorno gradual a su hábitat natural. En el caso del ave, la Alcaldía impulsará campañas para buscar especialistas en prótesis veterinarias que permitan mejorar su calidad de vida.

Ante esta situación, el municipio reiteró un llamado enérgico a la población:

Evitar la tenencia y convivencia con animales domésticos: Los animales silvestres no deben ser confinados en hogares ni expuestos a riesgos con mascotas. Denunciar: Las autoridades instaron a la ciudadanía a reportar cualquier caso de tenencia ilegal, tráfico o maltrato de fauna silvestre para activar los rescates inmediatos a través del CAD. Advertencia legal: Desde la Alcaldía recordaron que la tenencia, comercialización y maltrato de animales silvestres es un delito penado por la ley boliviana con penas de tres a seis años de cárcel.

“Estos animales nacen en libertad para estar en libertad, no para ser torturados, maltratados o mutilados”, concluyó Gutiérrez, exhortando a la población a ser parte activa de la protección y liberación de la fauna silvestre.