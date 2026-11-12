Reclusos de Chonchocoro en mitin exigen aprobar una nueva Ley Jubileo

Privados de libertad del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, protagonizaron este miércoles 11 de noviembre un mitin de protesta para exigir la aprobación de una nueva Ley Jubileo, que permita otorgar beneficios penitenciarios, reducir condenas y conceder libertades extraordinarias a determinados reclusos.

Durante la movilización, varios internos subieron a los techos del recinto penitenciario para expresar sus demandas. Representantes de una organización iberoamericana de derechos humanos que acudieron al lugar señalaron que la protesta se desarrollaba de manera pacífica.

Los privados de libertad solicitan que el proyecto de ley impulsado por el diputado Manolo Rojas sea revisado y ampliado, con el objetivo de evitar que determinados grupos de reclusos queden excluidos de sus beneficios.

Internos exigen una Ley Jubileo menos restrictiva

Un representante de la Asamblea Iberoamericana de Derechos Humanos explicó que los reclusos cuestionan las limitaciones que tendría la propuesta legislativa.

“Los internos estaban en un motín pacífico. Cuando llegamos estaban subidos a los techos. Lo que están pidiendo es el tema del Jubileo, el proyecto de ley que ha presentado el diputado Manolo Rojas, que sea más complementario y que no sea tan discriminatorio”, manifestó.

Según el representante, existen personas que consideran haber sido condenadas injustamente y que actualmente cumplen penas superiores a los 25 años de prisión.

En ese sentido, solicitaron que la normativa contemple mecanismos de revisión para quienes denuncian irregularidades en sus procesos judiciales.

Piden reunión con la Comisión de Justicia de Diputados

La organización de derechos humanos anunció que solicitará un encuentro con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y con el legislador Manolo Rojas, para plantear modificaciones al proyecto.

“Lo que estamos pidiendo como Asamblea Iberoamericana de Derechos Humanos es sentarnos con la Comisión de Justicia, directamente con el diputado Manolo Rojas, y avanzar lo antes posible con este proyecto de ley”, señaló el representante.

También expresó su preocupación por las personas privadas de libertad que consideran vulnerados sus derechos y pidió que la propuesta sea socializada en los diferentes centros penitenciarios del país.

Recuerdan antecedente de la Ley Jubileo 2000

Los internos recordaron la Ley de Concesión de Indulto y Libertad Extraordinaria Jubileo 2000, promulgada durante el Gobierno del expresidente Hugo Banzer Suárez.

Según los antecedentes mencionados en el reporte, aquella normativa permitió la liberación de aproximadamente 2.900 personas.

Los manifestantes consideran necesario impulsar una nueva medida extraordinaria que permita revisar situaciones penitenciarias y beneficiar a personas que cumplan los requisitos establecidos.

Sin embargo, la aprobación de una nueva Ley Jubileo no implica que todos los reclusos accedan automáticamente a la libertad, puesto que los alcances, exclusiones y procedimientos dependerán del texto que finalmente sea aprobado.

También reclaman respeto a los derechos de adultos mayores

Entre las demandas planteadas en el penal también figura el respeto a los derechos de las personas adultas mayores que permanecen privadas de libertad.

Los internos solicitan condiciones dignas, atención prioritaria y garantías para quienes superan los 60 años y continúan cumpliendo condenas.

La Ley 369, General de las Personas Adultas Mayores, reconoce garantías de protección y trato preferente, aunque ello no supone por sí mismo la concesión de libertad.