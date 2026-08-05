Imágenes de cámaras de seguridad del penal de Chonchocoro muestran el momento en que el reo brasileño Lucas Resende ingresa armado a un pabellón de máxima seguridad.

El hecho ocurrió el pasado 19 de julio. En los videos se observa al privado de libertad con un arma de fuego en una mano y una granada de guerra en la otra, situación que expuso la vulnerabilidad de los controles dentro del recinto penitenciario.

Abrió fuego en el pabellón

De acuerdo con el reporte, Resende se acercó a las celdas y realizó disparos de forma directa, logrando herir a otro privado de libertad antes de intentar salir del pabellón.

El reo cumplía una condena de 30 años por delitos considerados de alta peligrosidad.

Fue abatido por la Policía

Otras imágenes también muestran el momento en que Lucas Resende fue abatido por efectivos policiales dentro de uno de los pabellones del penal.

Según el reporte, antes de su muerte el privado de libertad realizó disparos con el arma que portaba. Posteriormente, los uniformados usaron sus armas de reglamento para neutralizarlo.

Investigan actuación policial

Por la muerte del reo brasileño, tres policías cumplen detención domiciliaria y otros tres uniformados son investigados.

Además, tras el hecho, se determinó el cambio del gobernador de la cárcel de Chonchocoro.

Las imágenes generaron cuestionamientos sobre el procedimiento policial, principalmente por el momento en que el reo fue abatido. Sin embargo, desde Régimen Penitenciario se argumentó que el riesgo era alto debido a que Resende portaba una granada de guerra.

“Imagínense que esa granada de guerra explotaba. Cuando yo también vi el video, cuando levanta las manos, está en investigación esa granada de guerra”, señaló la autoridad penitenciaria.

Advierten riesgo por la granada

La autoridad sostuvo que los efectivos debían prever el peor escenario, tomando en cuenta que el interno tenía en su poder un explosivo.

“Quién sabe si estaba con la chaveta de seguridad fuera. Si explotaba esa granada, era otra la historia”, indicó.

También afirmó que Resende era una persona de alta peligrosidad y que no medía consecuencias.

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