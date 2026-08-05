Un soldado pierde la vida tras sufrir una descarga eléctrica en un puesto aduanero en Santa Cruz

Un conscripto de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) perdió la vida la noche del martes 4 de agosto tras sufrir una descarga eléctrica accidental en el Puesto Aduanero de Puerto Pailas, en el departamento de Santa Cruz. La información fue confirmada por el Comando General de la institución a través de un comunicado oficial publicado este 5 de agosto.

La víctima fue identificada como el soldado Kevin Gonzales Herrera. De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió mientras el efectivo cumplía tareas institucionales de apoyo al desarrollo integral en la zona. El incidente se desencadenó cuando el conscripto entró en contacto directo con la puerta del pabellón tipo contenedor destinado a su espacio de descanso.

Comunicado de la FAB.

Tras el accidente, el personal presente activó de inmediato los protocolos de emergencia para brindar los primeros auxilios. Posteriormente, Gonzales Herrera fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Cotoca para recibir atención especializada; sin embargo, a pesar de los esfuerzos del cuerpo médico, se confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de sus lesiones.

En respuesta al suceso, la FAB anunció la apertura de un Sumario Informativo Militar en conformidad con la normativa legal vigente, con el objetivo de investigar a fondo el estado de las instalaciones y esclarecer las circunstancias precisas en las que se produjo la descarga.

La entidad militar expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares del conscripto, asegurando que se brindará el apoyo necesario a sus allegados y se coordinarán las acciones institucionales correspondientes.

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