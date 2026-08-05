Un tren de carga que transportaba toneladas de soya sufrió un aparatoso descarrilamiento en las cercanías de la localidad de Chochís, perteneciente al municipio de Roboré.

Tras el accidente, una parte considerable del cargamento quedó desparramada a lo largo de las vías y en los terrenos colindantes. Al percatarse de lo sucedido, varios pobladores de la zona se aproximaron progresivamente al lugar del siniestro para intentar recolectar y rescatar el grano derramado utilizando sacos y recipientes improvisados.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que provocaron que la locomotora y los vagones se salieran de los rieles, así como si el hecho dejó personas heridas. Se aguarda un informe oficial por parte de la empresa ferroviaria y las autoridades locales para determinar la magnitud de los daños materiales y proceder con la limpieza del tramo afectado.

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