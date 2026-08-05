A su llegada a Sucre, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, confirmó que la reunión entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores marcará el inicio formal de una nueva etapa del modelo 50-50, orientado a profundizar las autonomías y redefinir la distribución de competencias entre el nivel central y los gobiernos departamentales.

La autoridad explicó que el diálogo, iniciado en mesas técnicas el martes, permitirá presentar compromisos concretos durante el encuentro previsto para la tarde en la Casa de la Libertad.

"Vamos a trabajar con ellos todo lo que corresponde a relanzar las autonomías e iniciar el proceso del 50-50. Hay un conjunto de compromisos que van a ser anunciados", sostuvo Aramayo.

Asuntos a tratar en reunión con gobernadores

El ministro señaló que uno de los principales ejes de la reunión será el análisis de las competencias y la sostenibilidad fiscal de las gobernaciones. Indicó que el objetivo es construir un esquema de asignación de recursos basado en una mayor generación de ingresos propios y en una distribución más eficiente del gasto público.

Respecto a la situación financiera que atraviesan los gobiernos departamentales, Aramayo reconoció que el país enfrenta un escenario de contracción fiscal que afecta a toda la estructura estatal, por lo que consideró necesario adoptar medidas de austeridad e innovación.

"Tenemos que ser imaginativos. La situación de contracción fiscal es evidente para el país y debemos hacer que los recursos alcancen mediante una asignación más eficiente", afirmó.

Acciones del Gobierno

Como ejemplo, recordó que el Gobierno central redujo en un 30% su masa salarial y reestructuró el Órgano Ejecutivo, disminuyendo el número de ministerios de 21 a 12, medidas que, según dijo, reflejan el esfuerzo por optimizar el uso de los recursos públicos.

Tras la reunión con los gobernadores, el Ejecutivo prevé emitir un comunicado con los principales acuerdos alcanzados. Posteriormente, el presidente Rodrigo Paz participará en los actos protocolares por el 201 aniversario de la Independencia de Bolivia y ofrecerá su mensaje durante la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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