“Ha sido planificado”: Experto analiza tres hipótesis, entre ellas un sabotaje al generador en Palmasola

La hipótesis de un posible sabotaje al generador que abastece de energía eléctrica a la cárcel de Palmasola cobró relevancia tras la fuga de dos reclusos de alta peligrosidad registrada la madrugada de este miércoles, luego de un apagón en el recinto penitenciario.

El coronel retirado del Ejército, abogado, analista y experto en seguridad, Jorge Santistevan, sostuvo que la explicación más probable es que el generador haya sido intervenido de manera deliberada para dejar vulnerable el sistema de seguridad del penal y facilitar la evasión.

“Mi hipótesis de lo que está ocurriendo hasta este momento, como primera hipótesis, es que ese generador que proporciona energía eléctrica al interior del penal ha sido saboteado y producto de eso ha dejado en indefensión la seguridad al interior del penal, lo que probablemente ha inducido a la fuga de algunos detenidos”, señaló.

El experto consideró que, de confirmarse esa hipótesis, la acción habría requerido una planificación previa y una coordinación entre personas privadas de libertad y delincuentes que operan fuera del recinto penitenciario.

“Pero si esto ha sido precisamente planificado, ha sido con internos del interior que están privados de libertad y criminales que están en el exterior”, agregó.

Como segunda hipótesis, Santistevan planteó que el generador pudo haber colapsado debido a una sobrecarga o un uso excesivo, ocasionando el corte de energía que habría sido aprovechado de manera circunstancial por los reclusos para escapar.

En cuanto a la tercera hipótesis, indicó que la interrupción del suministro eléctrico pudo haberse originado por una falla técnica fortuita. Sin embargo, sostuvo que esa posibilidad pierde fuerza debido a que el apagón coincidió con la fuga de los internos.

“La segunda hipótesis es que ese generador ha sido precisamente por un uso excesivo, sobrecarga ha explotado, que ha podido provocar una fuga casual. Y la tercera hipótesis es que se hubiera provocado la falla, hubiera habido una falla al interior del apagón de luz y que nadie hubiera salido. Pero eso no es probable, por eso en ese orden de hipótesis es que yo juego con la primera”, explicó.

Las declaraciones del experto surgen después de la fuga de Álex Heleno da Silva y Junior da Silva Fernando, dos reclusos considerados de alta peligrosidad que escaparon de Palmasola durante un corte de energía registrado en la madrugada de este miércoles.

Mientras continúan las labores de búsqueda para recapturar a ambos internos, las autoridades también investigan las causas del apagón para establecer si se trató de una falla técnica o de un acto de sabotaje que facilitó la evasión de los privados de libertad.

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