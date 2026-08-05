La Policía Boliviana reforzó los controles de seguridad en San Matías y otros puntos fronterizos con Brasil tras la fuga de dos privados de libertad del penal de Palmasola.

El objetivo del operativo es evitar que uno de los prófugos pueda abandonar el país utilizando rutas alternas hacia territorio brasileño.

Como parte del despliegue, se instalaron filtros de control en carreteras y pasos fronterizos, donde efectivos revisan vehículos particulares, transporte público y motorizados de carga.

Activan operativo de búsqueda

Además de los controles, los uniformados realizan patrullajes permanentes y coordinan acciones con unidades de Inteligencia para ubicar a los internos antes de que logren cruzar la frontera.

Las autoridades concentran los operativos en accesos considerados estratégicos y posibles rutas de escape.

Uno de los prófugos sería ciudadano brasileño vinculado al PCC

De acuerdo con las primeras investigaciones, uno de los internos fugados es un ciudadano brasileño que se encontraba detenido por su presunta participación en el asesinato del boliviano José Ángel Castañeta Montaño, conocido como “Cara de Bebé”.

Según antecedentes policiales, el extranjero también sería presunto integrante de la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).

El segundo interno fugado cumplía detención preventiva dentro de una investigación por el presunto delito de tráfico de armas.

Así habría ocurrido la fuga

El informe preliminar señala que ambos privados de libertad lograron vulnerar el perímetro de seguridad del centro penitenciario.

Los reclusos habrían utilizado sogas para descender desde la torreta número 6, logrando escapar del recinto.

Las autoridades investigan además un posible apagón registrado durante la madrugada, situación que habría sido aprovechada para ejecutar la fuga.

Investigan posibles fallas de seguridad

Tras confirmarse el escape, la Policía inició un operativo de recaptura y abrió una investigación para establecer si existieron fallas en los protocolos de vigilancia o algún tipo de colaboración interna.

Mientras avanzan las pesquisas, los controles en la frontera con Brasil se mantienen reforzados para evitar que los prófugos puedan salir del territorio nacional.

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