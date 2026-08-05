Un desfile escolar organizado por una unidad educativa rural del municipio de Inquisivi conmovió a miles de personas en redes sociales al reflejar el fervor cívico con el que niños y docentes celebran el mes patrio, pese a las limitaciones propias de una zona alejada.

Un desfile lleno de patriotismo

En el video se observa a estudiantes del nivel inicial desfilando por un camino de tierra, rodeados de cerros, portando con orgullo la tricolor boliviana. El acto contó con cuadro de honor, tamboreros, guaripoleras y la participación de toda la comunidad educativa.

La actividad fue organizada como un homenaje a los 201 años de la Independencia de Bolivia y rápidamente se viralizó por el entusiasmo y la dedicación de los pequeños.

Las imágenes fueron ampliamente compartidas por usuarios, quienes resaltaron que el civismo y el amor por Bolivia permanecen vigentes en las comunidades rurales, donde las celebraciones patrias se viven con especial orgullo y compromiso.

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