¿Planes para el feriado? Antes de salir revisa cómo estará el tiempo en Bolivia

El feriado por la independencia de Bolivia llega con diferentes condiciones climáticas. Santa Cruz tendrá una jornada estable el jueves, mientras que el viernes existe probabilidad de chubascos aislados.
05/08/2026 14:39
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La población boliviana se prepara para disfrutar de un fin de semana largo por las fiestas patrias, una oportunidad que muchos aprovecharán para viajar, realizar actividades recreativas o conocer destinos turísticos dentro del país.
Ante esta planificación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) dio a conocer el pronóstico del tiempo para los próximos días.
Santa Cruz: jueves con clima favorable
Para este jueves 6 de agosto, Santa Cruz tendrá un cielo poco nuboso, con condiciones favorables para actividades al aire libre.
Viernes con probabilidad de chubascos
El panorama cambiará para el viernes 7 de agosto, cuando se pronostican chubascos aislados en la región cruceña.
También puedes conocer el pronostico del Senamhi para el resto de departamentos en el siguiente link:
https://senamhi.gob.bo/index.php
Recomendaciones para el feriado
Las autoridades meteorológicas recomiendan tomar previsiones antes de realizar actividades durante el fin de semana largo.
Con el inicio de las celebraciones por el aniversario patrio, miles de familias preparan viajes y actividades, por lo que conocer el pronóstico permitirá organizar mejor sus planes.
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