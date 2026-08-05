¿Planes para el feriado? Antes de salir revisa cómo estará el tiempo en Bolivia

La población boliviana se prepara para disfrutar de un fin de semana largo por las fiestas patrias, una oportunidad que muchos aprovecharán para viajar, realizar actividades recreativas o conocer destinos turísticos dentro del país.

Ante esta planificación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) dio a conocer el pronóstico del tiempo para los próximos días.

Santa Cruz: jueves con clima favorable

Para este jueves 6 de agosto, Santa Cruz tendrá un cielo poco nuboso, con condiciones favorables para actividades al aire libre.

Temperatura mínima: 22 °C

Temperatura máxima: 30 °C

Humedad: 44 %

Vientos: hasta 31 km/h

Precipitaciones: no se prevén lluvias.

Viernes con probabilidad de chubascos

El panorama cambiará para el viernes 7 de agosto, cuando se pronostican chubascos aislados en la región cruceña.

Temperatura mínima: 22 °C

Temperatura máxima: 31 °C

Precipitación estimada: 16 milímetros

Humedad: 72 %

Vientos: hasta 28 km/h

También puedes conocer el pronostico del Senamhi para el resto de departamentos en el siguiente link:

https://senamhi.gob.bo/index.php

Recomendaciones para el feriado

Las autoridades meteorológicas recomiendan tomar previsiones antes de realizar actividades durante el fin de semana largo.

Aprovechar la estabilidad del jueves para paseos y actividades al aire libre.

El viernes se aconseja llevar protección ante posibles lluvias y mantenerse informado sobre las condiciones climáticas.

Con el inicio de las celebraciones por el aniversario patrio, miles de familias preparan viajes y actividades, por lo que conocer el pronóstico permitirá organizar mejor sus planes.

Mira la programación en Red Uno Play