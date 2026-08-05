¿Croquetas o comida casera? Veterinarios revelan qué es mejor para tu mascota

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes tienen perros es cuál es la mejor alimentación: ¿croquetas o comida preparada en casa? La respuesta, según los especialistas, no es tan simple.

Los veterinarios coinciden en que ninguna opción es mejor de forma universal, ya que la elección dependerá de la calidad de los ingredientes, las necesidades de cada mascota, su edad, estado de salud y el tiempo que el propietario pueda dedicar a su alimentación.

Las ventajas de las croquetas

El alimento comercial de buena calidad ofrece una dieta balanceada, elaborada por especialistas para aportar las cantidades adecuadas de proteínas, vitaminas y minerales que necesita cada mascota según su etapa de vida.

Además, las croquetas son prácticas, fáciles de almacenar y conservan sus propiedades durante más tiempo, lo que las convierte en una alternativa cómoda para muchas familias.

Los beneficios de la comida casera

Por otro lado, una dieta preparada en casa permite conocer exactamente qué ingredientes consume la mascota, ofreciendo alimentos frescos y con mayor contenido de agua, lo que favorece la hidratación.

También suele resultar más atractiva para perros con poco apetito o que son especialmente selectivos con la comida.

Los riesgos de una mala alimentación

Los expertos advierten que no todas las croquetas son iguales. Los productos de baja calidad pueden contener un exceso de cereales o ingredientes con menor valor nutricional.

En el caso de la comida casera, el principal riesgo aparece cuando se improvisa la dieta o se ofrecen sobras de la mesa familiar. Alimentos con exceso de sal, condimentos, cebolla, ajo o huesos cocidos pueden provocar problemas digestivos, intoxicaciones e incluso desbalances nutricionales que afectan la salud del animal a largo plazo.

La recomendación de los especialistas

El médico veterinario Diego Rojas, invitado al programa El Mañanero de Santa Cruz, explicó que la alimentación debe adaptarse a cada mascota y recomendó que cualquier cambio en la dieta sea acompañado por un profesional.

El especialista recordó que una buena nutrición no solo ayuda a mantener un peso adecuado, sino que también fortalece el sistema inmunológico, mejora la salud del pelaje, favorece la digestión y contribuye a una vida más larga y saludable.

En definitiva, más que elegir entre croquetas o comida casera, lo realmente importante es ofrecer una alimentación completa, segura y adaptada a las necesidades de cada mascota, siempre bajo la orientación de un veterinario.

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