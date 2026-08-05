WhatsApp continúa incorporando herramientas para mejorar la seguridad de sus usuarios. Una de ellas es la posibilidad de asociar un correo electrónico a la cuenta, una función opcional que sirve como método adicional de verificación y recuperación.

Es importante aclarar que vincular un correo electrónico no reemplaza el número de teléfono, que sigue siendo el principal identificador de la cuenta. El correo actúa únicamente como un mecanismo de respaldo para reforzar la seguridad.

¿Cómo agregar un correo electrónico a WhatsApp?

El proceso es rápido y puede realizarse desde la propia aplicación:

Abre WhatsApp en tu celular. Ingresa a Configuración. Selecciona Cuenta. Pulsa la opción Correo electrónico. Escribe la dirección de correo que deseas vincular. Revisa tu bandeja de entrada e ingresa el código de verificación de seis dígitos que recibirás. Confirma el código y el proceso quedará completado.

¿Para qué sirve esta función?

El principal beneficio es reforzar la seguridad de la cuenta.

Si pierdes el teléfono, cambias de dispositivo o sufres el robo del equipo, el correo electrónico puede facilitar la verificación de identidad y ayudarte a recuperar el acceso a WhatsApp mediante un código enviado a tu dirección registrada.

Además, funciona como un respaldo adicional para restablecer el acceso cuando sea necesario.

WhatsApp aclara que el correo electrónico no será utilizado para enviar publicidad ni mensajes promocionales, ya que su finalidad es exclusivamente la autenticación y la recuperación de la cuenta.

¿Es obligatorio?

No. La vinculación del correo electrónico es completamente opcional. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad recomiendan activar esta función para añadir una capa extra de protección, especialmente si el usuario almacena información importante en sus conversaciones.

Tomarse unos minutos para configurar esta herramienta puede marcar la diferencia si algún día necesitas recuperar el acceso a tu cuenta.

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