Imágenes de cámaras de seguridad difundidas este miércoles muestran el momento en que el reo brasileño, Lucas Resendiz, ingresó armado con una pistola y una granada de guerra a un pabellón de máxima seguridad del penal de Chonchocoro, donde abrió fuego contra otro privado de libertad antes de ser abatido por efectivos policiales.

Reo tenía antecedentes policiales graves

El ataque ocurrió el pasado 19 de julio y las grabaciones evidencian que el interno recorría el pabellón mientras disparaba contra las celdas. Tras la intervención policial, el privado de libertad, que cumplía una condena de 30 años por delitos de alta peligrosidad, perdió la vida.

La difusión de los videos reavivó las dudas sobre los controles de seguridad dentro del penal. Por este caso, tres policías cumplen detención domiciliaria, otros tres continúan siendo investigados y el gobernador de Chonchocoro fue relevado de su cargo.

El director de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida, defendió el accionar de los efectivos.

"Era una persona peligrosísima. Pensemos en lo peor", afirmó.

La autoridad agregó que existía el riesgo de que el interno activara la granada que portaba.

"Levantó las manos, pero quién sabe si tenía la chaveta de seguridad fuera", sostuvo.

Asimismo, informó que se dispuso la rotación del personal destinado al penal y que ningún efectivo permanecerá más de tres meses en Chonchocoro.

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