Panificadores analizarán a fines de agosto si suben el pan de batalla a Bs 1,30

El precio del pan de batalla podría ser revisado a fines de agosto debido al incremento de los insumos utilizados para su elaboración, principalmente la harina, la manteca y la levadura.

El presidente de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia, Everth Freddy Baltazar Mamani, informó que el sector analiza una posible nivelación del precio hasta Bs 1,30, aunque aclaró que la decisión final será asumida en un ampliado nacional.

“Este análisis lo hemos hecho a nivel nacional, pero hay un ampliado nacional que lo vamos a convocar para fines de agosto, donde cada federación va a dar su punto de vista y su decisión final”, señaló.

Harina subió hasta Bs 350 el quintal

Baltazar explicó que uno de los principales factores que presiona al sector es el incremento del precio de la harina.

Según el dirigente, cuando ingresó el actual Gobierno, el quintal de harina estaba entre Bs 250 y Bs 260, mientras que actualmente se encuentra entre Bs 340 y Bs 350, debido a la flexibilización del dólar y al impacto en productos importados.

“Ustedes tienen conocimiento de la realidad del costo de la harina, que está sobre los 340 y 350 bolivianos por quintal”, indicó.

Manteca y levadura también subirán

El dirigente panificador advirtió que otros insumos también registrarán aumentos.

Según dijo, los proveedores ya comunicaron una nueva subida en la manteca, de al menos Bs 10 por caja de 15 kilos, mientras que la levadura también tendrá un incremento, aunque en menor proporción.

“La manteca y la levadura que se utilizan en la elaboración del pan también van a tener subidas”, afirmó.

No piden subvención, sino precio estable

Baltazar aclaró que el sector no está solicitando una subvención, debido a que esa modalidad ya fue descartada en anteriores conversaciones con el Gobierno.

Sin embargo, pidió que se garantice un precio estable para la harina, como una forma de evitar que el costo del pan golpee a la población.

“Ya hemos quedado de acuerdo con el Gobierno y mi sector que ya no exista la subvención, pero sí un precio estable para la harina”, explicó.

Plantean usar Insumos Bolivia

El dirigente sostuvo que el sector propuso al Gobierno utilizar Insumos Bolivia como brazo operativo para comprar trigo o importar harina, con el objetivo de mantener estable el precio durante algunos meses.

No obstante, afirmó que hasta ahora no existe una respuesta formal ni avances concretos sobre el proyecto de fortalecimiento al sector, pese a que se trabaja en el tema desde la gestión pasada.

“Estamos esperando ya más de seis u ocho meses para que este proyecto de fortalecimiento al sector sea válido, pero lamentablemente hasta ahora no hay ninguna respuesta positiva”, cuestionó.

Reducir el gramaje, otra opción

Además de la posible nivelación del precio, la Confederación también analiza otras alternativas, como reducir el tamaño o gramaje del pan y mantener el precio actual.

Baltazar dijo que la decisión dependerá del análisis de las federaciones departamentales, ya que la realidad del sector varía en cada región.

“Veremos otra estrategia, como minimizar el gramaje, minimizar el tamaño del pan y vender al mismo precio”, señaló.

Piden atención inmediata al Gobierno

El dirigente pidió a las autoridades dar una respuesta concreta al sector panificador y aclarar si existe o no capacidad económica para atender sus demandas.

Afirmó que los panificadores no quieren ser vistos como “los malos” del problema y aseguró que buscarán alternativas antes de afectar directamente el bolsillo de la población.

“Nunca vamos a afectar el bolsillo de la población. Veremos otras estrategias, no siempre subir a Bs 1,30”, sostuvo.

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