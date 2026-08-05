Miles salen de viaje por el feriado: revisa el estado de las carreteras antes de arrancar

El movimiento de viajeros ya comienza a incrementarse por el feriado largo de las fiestas patrias, y miles de familias preparan sus maletas para trasladarse a diferentes destinos del país.

Sin embargo, antes de iniciar el recorrido, la recomendación principal es verificar el estado de las carreteras.

De acuerdo con el reporte actualizado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la mayor parte de la Red Vial Fundamental permanece transitable, aunque algunos sectores presentan inconvenientes debido a inundaciones, trabajos de mantenimiento y obras en ejecución.

Santa Cruz: rutas con restricciones

San Lorenzo – Salinas

El tránsito permanece completamente cerrado debido a una inundación registrada en inmediaciones del puente San Miguelito.

La recomendación es evitar este tramo hasta nuevo aviso.

Bermejo – La Angostura

La circulación se encuentra restringida por trabajos de conservación vial.

Horarios habilitados:

08:00 a 11:30

14:00 a 17:30

La Paz: paso controlado

Puente Chaco – Puente Villa

El tránsito está habilitado de manera controlada debido a trabajos de mantenimiento.

Horarios de circulación:

08:00 a 12:00

13:30 a 18:00

La ABC recomienda respetar la señalización y las instrucciones del personal desplazado en la zona.

Cochabamba: circulación con precaución

Puente Lágrimas – Valle Sacta

La vía permanece habilitada, pero presenta desvíos y congestión vehicular tras el colapso del antiguo puente Sacta.

Se recomienda reducir la velocidad y tomar previsiones por posibles demoras.

Pando: rutas alternas

Kilómetro 185 – La Floresta

La circulación continúa mediante rutas alternas debido a trabajos de construcción en la zona.

Tarija: cierre temporal

La Central – San Antonio (Villamontes)

El tramo mantiene un cierre temporal con desvíos habilitados mientras continúan los trabajos en la carretera.

Recomendaciones para los viajeros

Ante el aumento del flujo vehicular por el feriado, la ABC recomienda:

Revisar el estado de la ruta antes de salir.

Realizar una revisión mecánica del vehículo.

Cargar combustible con anticipación.

Llevar agua, alimentos y un botiquín básico.

Respetar señalizaciones y controles.

Evitar ingresar a zonas cerradas o restringidas.

Planificar puede evitar contratiempos

Con miles de bolivianos movilizándose durante el feriado largo, conocer las condiciones de las carreteras puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y largas horas de espera.

La recomendación es clara: revise su ruta, prepare su vehículo y conduzca con precaución antes de salir.

Mira la programación en Red Uno Play