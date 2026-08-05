Miles salen de viaje por el feriado: revisa el estado de las carreteras antes de arrancar

La ABC informa que la mayor parte de la Red Vial Fundamental está habilitada, pero existen puntos con cierres, desvíos y restricciones en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Pando y Tarija.
05/08/2026 14:44
Escuchar esta nota
El movimiento de viajeros ya comienza a incrementarse por el feriado largo de las fiestas patrias, y miles de familias preparan sus maletas para trasladarse a diferentes destinos del país.
Sin embargo, antes de iniciar el recorrido, la recomendación principal es verificar el estado de las carreteras.
De acuerdo con el reporte actualizado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la mayor parte de la Red Vial Fundamental permanece transitable, aunque algunos sectores presentan inconvenientes debido a inundaciones, trabajos de mantenimiento y obras en ejecución.
Santa Cruz: rutas con restricciones
San Lorenzo – Salinas
El tránsito permanece completamente cerrado debido a una inundación registrada en inmediaciones del puente San Miguelito.
La recomendación es evitar este tramo hasta nuevo aviso.
Bermejo – La Angostura
La circulación se encuentra restringida por trabajos de conservación vial.
Horarios habilitados:
La Paz: paso controlado
Puente Chaco – Puente Villa
El tránsito está habilitado de manera controlada debido a trabajos de mantenimiento.
Horarios de circulación:
La ABC recomienda respetar la señalización y las instrucciones del personal desplazado en la zona.
Cochabamba: circulación con precaución
Puente Lágrimas – Valle Sacta
La vía permanece habilitada, pero presenta desvíos y congestión vehicular tras el colapso del antiguo puente Sacta.
Se recomienda reducir la velocidad y tomar previsiones por posibles demoras.
Pando: rutas alternas
Kilómetro 185 – La Floresta
La circulación continúa mediante rutas alternas debido a trabajos de construcción en la zona.
Tarija: cierre temporal
La Central – San Antonio (Villamontes)
El tramo mantiene un cierre temporal con desvíos habilitados mientras continúan los trabajos en la carretera.
Recomendaciones para los viajeros
Ante el aumento del flujo vehicular por el feriado, la ABC recomienda:
Planificar puede evitar contratiempos
Con miles de bolivianos movilizándose durante el feriado largo, conocer las condiciones de las carreteras puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y largas horas de espera.
La recomendación es clara: revise su ruta, prepare su vehículo y conduzca con precaución antes de salir.
Mira la programación en Red Uno Play