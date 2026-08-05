Tragedia en la ruta a Los Yungas: conductor muere tras vuelco de cisterna con combustible

Un conductor falleció la madrugada de este miércoles tras un accidente protagonizado por una cisterna en la carretera hacia Los Yungas, entre La Cumbre y la localidad de Pongo.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, el hecho sería una salida de vía con posterior vuelco de tonel, lo que provocó que el tanque de la cisterna se desprendiera de la carrocería del vehículo.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Eddy B., de aproximadamente 30 años, quien conducía el motorizado al momento del siniestro.

El vehículo transportaba presuntamente diésel, por lo que personal policial y de emergencia realizó tareas de resguardo en la zona debido al derrame del combustible.

Uno de los oficiales que participa en la investigación informó que el caso continúa en etapa de recolección de indicios para establecer las causas del accidente y confirmar la dinámica del hecho. La Policía mantiene el resguardo del lugar mientras concluyen las pericias correspondientes.

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