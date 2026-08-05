Alcaldía de Cochabamba afirma que 110 de 200 cámaras de seguridad a su cargo están activas

La Alcaldía de Cochabamba informó que actualmente 110 de las 200 cámaras de vigilancia del proyecto municipal se encuentran operativas y anunció un proceso de mantenimiento y recuperación de los equipos que presentan fallas, con el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad ciudadana.

La secretaria de Gobierno Electrónico de la Alcaldía, Ericka Ergueta, explicó que se realiza un relevamiento técnico de todas las cámaras para identificar los componentes dañados y establecer las acciones necesarias para su rehabilitación.

“En este momento tenemos más del 50% de las cámaras funcionando. Son 110 cámaras operativas, además se está realizando un relevamiento de las que no están funcionando y estamos iniciando el mantenimiento de las que están en funcionamiento”, señaló.

Ergueta destacó que los equipos instalados cuentan con tecnología Full HD y permiten obtener imágenes nítidas, con capacidad de acercamiento para identificar detalles importantes.

“La imagen es bastante nítida. Si bien ahora existen cámaras con inteligencia artificial, estas cámaras son funcionales y permiten realizar acercamientos”, afirmó.

Mantenimiento y reposición de componentes

La autoridad municipal indicó que la empresa Huawei dejó de trabajar con esta tecnología, por lo que la Alcaldía analiza la adquisición de repuestos y equipos compatibles para recuperar las cámaras que quedaron fuera de servicio.

“Definitivamente Huawei ha abandonado la tecnología referente a cámaras. Para el mantenimiento y la nueva funcionalidad que le estamos dando estamos viendo adquirir equipos similares, no necesariamente cámaras, sino algunos repuestos para colocarlos y hacer un refuncionamiento”, explicó.

Asimismo, informó que el trabajo de inspección incluye la revisión de cámaras, radiobases y otros componentes del sistema. El informe técnico completo estará listo en aproximadamente tres semanas, luego de una evaluación individual de cada equipo.

“Estamos verificando cámara por cámara, limpiando lentes y revisando todas las funcionalidades. Tendremos resultados en tres semanas”, añadió.

Seguridad Ciudadana destaca calidad de imagen

El director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cochabamba, Ronald Fernández, aseguró que las cámaras permiten identificar rostros, placas vehiculares y otros detalles mediante el acercamiento de imagen.

“Si hacemos el acercamiento se puede ver el rostro de las personas, se pueden ver las placas haciendo el acercamiento, podemos ver otros detalles también”, indicó.

Fernández explicó que las cámaras que presentan fallas están siendo evaluadas para determinar qué componentes necesitan ser reemplazados y posteriormente ponerlas nuevamente en funcionamiento.

Sobre los monitores del Centro de Comando y Control (C4), señaló que actualmente existen 14 a 15 pantallas operativas y aclaró que la falta de algunos monitores no limita el trabajo de vigilancia.

“Tenemos monitores funcionando. El no contar con todas las pantallas no es limitativo para el control, el trabajo continúa”, manifestó.

Presupuesto priorizó combustible y mantenimiento policial

El director de Seguridad Ciudadana explicó que el presupuesto de la unidad no contempla actualmente la compra de nuevas cámaras de vigilancia, debido a que los recursos fueron reorientados para cubrir necesidades operativas de la Policía, principalmente combustible y repuestos para vehículos.

“Se tuvo que readecuar el presupuesto para cubrir los costos de combustible de los vehículos que emplea la Policía, además de los repuestos”, señaló.

Policía reportó fallas en parte del sistema de videovigilancia

La Policía informó previamente que, de las 428 cámaras entregadas por la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional, únicamente 33 se encontrarían funcionando y 78 presentarían fallas.

Ante este reporte, la Alcaldía indicó que realiza una evaluación propia sobre las 200 cámaras municipales y que, según sus datos, actualmente 110 están operativas, con capacidad de zoom y visualización de detalles.

Las autoridades municipales anunciaron que, una vez concluya el relevamiento técnico, se contará con un diagnóstico completo del estado del sistema de videovigilancia y se definirán las acciones para recuperar los equipos fuera de servicio.

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