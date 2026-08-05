Bolivia registra una caída de 2,79% en los precios durante julio y la inflación acumulada baja a 1,89%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual negativa de 2,79% en julio de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la mayor reducción mensual de precios en lo que va del año y refleja una disminución significativa en el costo de varios alimentos básicos tras la normalización del abastecimiento en el país.

Con este resultado, la inflación acumulada entre enero y julio se situó en 1,89%, mientras que la inflación interanual, medida a doce meses, alcanzó el 4,93%.

Fin de los bloqueos favoreció la reducción de precios

El INE explicó que la caída del IPC está vinculada principalmente al restablecimiento progresivo del abastecimiento de productos luego de los bloqueos de carreteras registrados durante mayo y junio.

La recuperación de la transitabilidad permitió reactivar el transporte de mercancías desde las zonas productoras hacia los principales centros urbanos, reduciendo las presiones sobre los precios de alimentos de primera necesidad.

Entre los productos que registraron mayores descensos se encuentran la carne de pollo, la carne de res, la cebolla, la zanahoria y el plátano.

Alimentos lideran la baja de precios

Los productos que tuvieron mayor incidencia en la reducción del índice durante julio fueron:

Zanahoria: -37,01%

Cebolla: -24,79%

Plátano, guineo o banano: -24,20%

Carne de res con hueso: -10,22%

Carne de res sin hueso: -9,23%

Carne de pollo: -23,08%

Según el informe, estos productos fueron determinantes para que el IPC registrara una variación negativa durante el mes.

Algunos servicios y productos registraron aumentos

Pese a la caída general de precios, algunos bienes y servicios presentaron incrementos.

Entre los principales aumentos destacan:

Corte de cabello: 2,00%

Calzados para adultos: 1,85%

Perfumes y colonias: 2,24%

Televisores: 5,62%

Aparatos telefónicos móviles: 5,82%

Transporte interdepartamental en flota: 33,13%

Alimentos y comidas fuera del hogar explican la reducción del IPC

El descenso del indicador estuvo impulsado principalmente por la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una reducción de 9,01%, así como por Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, que disminuyó 1,76%.

Estas categorías concentran una parte importante del gasto de los hogares bolivianos, por lo que tuvieron una fuerte incidencia en el resultado general del índice.

La Paz y Cochabamba registran las mayores caídas

Por regiones, la mayor reducción de precios se observó en la Conurbación La Paz, con una variación de -6,30%, seguida por la Región Metropolitana Kanata de Cochabamba, que registró una disminución de -3,53%.

También reportaron variaciones negativas:

Oruro: -3,24%

Trinidad: -1,14%

Potosí: -0,61%

Sucre: -0,23%

Tarija: -0,11%

En contraste, las únicas regiones con incrementos fueron:

Conurbación Santa Cruz: 0,54%

Cobija: 0,13%

Inflación muestra desaceleración durante 2026

Los datos del INE reflejan una desaceleración sostenida de la inflación durante los últimos meses. Mientras que la inflación acumulada alcanzó el 4,82% hasta junio, el descenso registrado en julio permitió reducirla a 1,89%.

Asimismo, la inflación interanual pasó de 19,64% en enero a 4,93% en julio, mostrando una moderación significativa de los precios respecto a los niveles observados a comienzos de año.

El informe concluye que la normalización del abastecimiento y la recuperación de las cadenas de distribución fueron factores clave para la reducción de precios observada durante julio, especialmente en alimentos básicos que habían registrado fuertes incrementos durante el periodo de bloqueos.

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