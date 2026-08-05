Brasileño acribillado: Encuentran vehículo presuntamente usado en asesinato

Un vehículo blanco fue hallado en el barrio San Andrés, final G77, en Santa Cruz, y es investigado por la Policía como posible motorizado utilizado en el asesinato a balazos de un extranjero de nacionalidad brasileña, ocurrido en la zona de la avenida Busch y tercer anillo externo.

Personal de Criminalística llegó hasta el lugar para realizar los trabajos técnicos correspondientes y determinar si se trata del mismo vehículo en el que se movilizaron los atacantes.

Presenta aparentes manchas de sangre

De acuerdo con el reporte preliminar, el motorizado presenta algunos rasgos o aparentes manchas de sangre en una de sus puertas, aspecto que será analizado por los investigadores.

Los peritos bajaron equipos especializados para revisar el vehículo a detalle y recolectar indicios que permitan confirmar o descartar su participación en el hecho criminal.

Ataque quedó registrado por cámaras

El crimen ocurrió la tarde de este miércoles en el barrio El Carmen, en inmediaciones de la avenida Busch y tercer anillo externo, donde un extranjero fue asesinado a balazos en plena vía pública. Según el reporte inicial, cámaras de seguridad captaron el momento en que sujetos armados dispararon contra la víctima y luego escaparon en un vehículo con rumbo desconocido.

En las imágenes también se observa a un hombre que caminaba junto a su mascota y que, al escuchar los disparos, corre para ponerse a resguardo. La víctima murió en el lugar a consecuencia de los impactos de bala, mientras vecinos salieron alarmados tras escuchar varias detonaciones.

Investigan si es el motorizado usado por los atacantes

Según testigos y registros de cámaras de seguridad, los responsables del ataque se encontraban encapuchados y abrieron fuego contra la humanidad de la víctima.

La Policía deberá establecer si el vehículo encontrado en el barrio San Andrés fue utilizado antes, durante o después del crimen. Hasta el momento, la investigación continúa y se espera un informe oficial sobre los resultados del trabajo pericial.

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