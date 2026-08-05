La investigación por el asesinato de un ciudadano extranjero registrado al mediodía de este miércoles en la zona de la avenida Busch, en Santa Cruz de la Sierra, dejó como saldo el arresto de una mujer con fines investigativos y el secuestro de un teléfono celular que presuntamente pertenecía a la víctima.

El hecho ocurrió en el barrio El Carmen, sobre la calle José Parada, a una cuadra del tercer anillo externo, donde sujetos armados interceptaron al hombre de nacionalidad extranjera y le dispararon en múltiples ocasiones cuando caminaba por la acera. Tras perpetrar el ataque, los autores escaparon a bordo de un vehículo de color blanco.

Personal policial encontró el cuerpo sin vida de la víctima tendido sobre la vía pública. De manera preliminar, se informó que el fallecido tendría aproximadamente 37 años, aunque su identidad aún no fue confirmada oficialmente.

Durante el trabajo de campo, los investigadores recolectaron más de diez casquillos de bala que, de acuerdo con los primeros indicios, corresponden a armas largas, presumiblemente calibre 5.56. Asimismo, se evidenciaron impactos de proyectil en una pared cercana al lugar del crimen.

Familiares del fallecido llegaron hasta la escena y retiraron algunas de sus pertenencias. Entre ellas se encontraba un teléfono celular que permanecía junto al cuerpo. Posteriormente, la Policía procedió al secuestro del dispositivo como parte de las investigaciones y arrestó a una mujer para tomar su declaración y establecer su posible vínculo con el caso.

Testigos relataron que, tras escuchar la ráfaga de disparos, los vecinos salieron de sus viviendas y observaron cómo el vehículo utilizado por los atacantes abandonó el lugar a gran velocidad, mientras varias personas buscaban resguardarse del tiroteo.

La Policía activó el Plan Z para identificar y capturar a los dos presuntos sicarios involucrados en el crimen, mientras continúan las pericias para esclarecer el móvil del asesinato.

Este caso se convierte en el décimo asesinato registrado en los últimos días en el departamento de Santa Cruz.

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