Gobierno anuncia la reestructuración de YPFB tras detectar mafias internas y fallas operativas

El Gobierno nacional anunció este miércoles el inicio de un proceso de "reestructuración definitiva" en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras entidades del sector, tras detectar serias fallas operativas y la presencia de redes de corrupción dedicadas al desvío y contrabando de combustibles.

La determinación fue oficializada por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, quien explicó que la medida responde a un mandato directo del presidente Rodrigo Paz Pereira. La decisión se tomó luego de recibir múltiples denuncias y tras los hallazgos de un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana realizado en semanas pasadas.

"Hoy comenzamos con Yacimientos, mañana será la ANH, pasado serán otras empresas. Estos actos de corrupción que han sido llevados adelante durante más de 20 años no los vamos a tolerar. Vamos a erradicar este mal enquistado", aseveró Blanco durante una conferencia de prensa.

Desvío de carburantes y filas en surtidores

El titular de Hidrocarburos vinculó de forma directa la escasez y las filas en las estaciones de servicio con las anomalías detectadas en la cadena de distribución estatal. Según la autoridad, funcionarios de la misma compañía estarían facilitando la fuga de carburantes hacia el exterior del país.

"La corrupción está acá y, fruto de esa corrupción, son las colas que tenemos, porque la gente está desviando el combustible, lo están vendiendo en otros países, contrabandeándolo. La gente que hace eso está aquí adentro y esa gente tiene que ir presa", sentenció.

Intervención internacional y equipo de profesionales

Para ejecutar la reestructuración, Blanco anunció que ya se encuentra en curso la licitación para la contratación de firmas internacionales especializadas. Paralelamente, se conformará un equipo de profesionales que trabajará en el plan operativo bajo la conducción del presidente de YPFB.

Finalmente, la autoridad garantizó que se aplicarán sanciones administrativas inmediatas y querellas penales ante la Fiscalía contra cualquier funcionario involucrado en cobros indebidos o desvío de recursos. "Caiga quien caiga, tendrá que pagar por sus delitos. No habrá ni demoras ni excusas", concluyó.

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