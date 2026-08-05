El Festival Danzarte 2026 tuvo una inauguración a casa llena en Santa Cruz de la Sierra. Marcado por la emoción y el talento, el encuentro catalogado como el más importante del país dio inicio a seis jornadas de competencia ininterrumpida que se extenderán hasta el próximo domingo 9 de agosto.

Bajo la temática central "Nuestra Esencia", la jornada de apertura ofreció un espectáculo que conmovió tanto a los participantes como al público asistente. Para esta edición, la organización desplegó una imponente infraestructura que incluye una tarima de 9 metros de alto por 28 metros de largo, diseñada para albergar las presentaciones de más de 4.000 bailarines pertenecientes a 250 agrupaciones locales y nacionales.

"Gracias a Dios, Nuestra Esencia es el nombre del festival este año. Hicimos una apertura muy emotiva, la gente quedó muy emocionada. Nosotros también emocionados porque es un trabajo de un año entero, coliseo lleno. Son más de 250 grupos en 6 noches de competencia", destacó Yacu Serrano, director organizador del evento, quien prevé que la asistencia total supere los 30.000 visitantes durante toda la semana.

La respuesta de la audiencia fue inmediata. Asistentes y bailarines expresaron su entusiasmo tras la jornada inaugural: "La verdad que cada vez es increíble, cada vez mejorando", comentó una de las espectadoras, mientras que integrantes de elencos participantes, como el Grupo Libertad, celebraron la oportunidad de formar parte de este escenario que vuelve a posicionar a la capital cruceña como el epicentro de la danza nacional.

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