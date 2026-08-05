Con imágenes cargadas de emoción y un mensaje de reconocimiento, el Comando Policial de El Alto rindió un homenaje póstumo al teniente Yerson Salazar Aliendre, quien perdió la vida durante una emboscada armada en San Matías.

El homenaje fue presentado mediante un video conmemorativo que busca representar el impacto de su partida en su familia y en sus seres queridos.

En la producción audiovisual se recrea una escena donde una joven intenta comunicarse con su hermano, pero al no recibir respuesta comienza a mostrar preocupación.

Antes de desaparecer, el oficial le deja un último mensaje:

“Te vas a cuidar”.

La escena refleja el vínculo familiar y el dolor que deja la pérdida de un servidor policial que salió a cumplir con su misión y no regresó.

El video concluye con un mensaje en memoria del teniente Yerson Salazar Aliendre, destacando su compromiso, vocación y entrega al servicio de la sociedad.

“Quien en vida demostró compromiso, vocación de servicio y entrega en el cumplimiento de su deber al servicio de la sociedad”, señala parte de la reseña que acompaña la publicación.

Continúa la investigación por la emboscada en San Matías

Mientras la institución policial recuerda al oficial caído, las investigaciones por su asesinato continúan.

La Policía informó que este martes fueron arrestados dos nuevos sospechosos vinculados al ataque armado ocurrido en Ascensión de la Frontera, municipio de San Matías.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para establecer si contienen información relacionada con el crimen.

Según los primeros reportes, los detenidos serían parte del grupo investigado por la emboscada contra una patrulla policial donde se desplazaban cinco efectivos.

Cuatro personas detenidas por el caso

Con estas nuevas capturas, ya son cuatro las personas detenidas dentro de la investigación.

Entre los aprehendidos se encuentra:

Luis Andrés C. A. , enviado con detención preventiva por 180 días al penal de Palmasola.

, enviado con detención preventiva por 180 días al penal de Palmasola. Ángel L. E. , señalado por la Policía como vinculado al entorno del fallecido brasileño Douglas Queiroz Ramos.

, señalado por la Policía como vinculado al entorno del fallecido brasileño Douglas Queiroz Ramos. Dos nuevos sospechosos capturados en Ascensión de la Frontera.

La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) continúan con las investigaciones para identificar a todos los responsables del ataque ocurrido el pasado 30 de julio, donde perdió la vida el teniente Salazar y otro efectivo resultó herido.

Buscan a principal sospechoso

Las autoridades mantienen además la búsqueda de Adán Licer Oliveira Barbery, alias “El Grillo”, señalado como uno de los principales implicados en la emboscada y considerado un objetivo prioritario dentro del operativo desplegado en la frontera con Brasil.

Mientras avanzan las investigaciones, la Policía continúa rindiendo homenaje a un oficial recordado por sus compañeros como un hombre de servicio, compromiso y sacrificio.

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