La gran fiesta de la danza llega a tu pantalla: Red Uno transmitirá la gala de Danzarte 2026

La pasión por la danza, el talento y la identidad boliviana llegarán a todos los hogares del país gracias a una transmisión especial de Red Uno, que llevará en vivo la gran gala del XVIII Festival Danzarte 2026 “Nuestra Esencia”.

Este sábado 8 de agosto, desde las 21:00, los espectadores podrán disfrutar de una noche llena de emoción, arte y grandes presentaciones a través de la señal abierta de Red Uno, además del portal reduno.com.bo y las plataformas digitales de la cadena.

El Festival Danzarte 2026 se consolida como uno de los encuentros de danza más importantes del país, reuniendo a miles de bailarines y agrupaciones que mostrarán su preparación, creatividad y pasión sobre el escenario.

Bajo la temática “Nuestra Esencia”, la gala promete una puesta en escena donde se fusionan tradición, cultura, innovación y técnica, celebrando las diferentes expresiones artísticas que forman parte de la identidad boliviana.

Red Uno acerca la danza a todo el país

Con una cobertura multiplataforma, Red Uno permitirá que la audiencia pueda vivir cada momento del festival desde cualquier lugar.

La transmisión estará disponible en:

Señal abierta de Red Uno

Portal reduno.com.bo

Plataformas digitales oficiales

De esta manera, la gran fiesta de la danza podrá ser disfrutada por miles de familias bolivianas en tiempo real.

Una cita imperdible

La gala del XVIII Festival Danzarte 2026 será una noche donde el escenario se llenará de color, música y talento, convirtiéndose en una celebración de la cultura y el arte nacional.

Este sábado, desde las 21:00, la invitación está hecha: vive Danzarte 2026 “Nuestra Esencia” junto a Red Uno.

Red Uno transmitirá en vivo este sábado la gala del XVIII Festival Danzarte 2026 "Nuestra Esencia"

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