Familias de Cochabamba celebran las Fiestas Patrias con fervor cívico y anhelan mejores días para Bolivia

En el marco de las celebraciones por el aniversario patrio, la ciudad de Cochabamba se vistió de rojo, amarillo y verde durante la jornada de este miércoles. Cientos de familias se volcaron a las principales avenidas para presenciar los tradicionales desfiles escolares, marcados por el entusiasmo de los estudiantes y el fervor cívico de la ciudadanía.

Entre marchas instrumentales y el flamear de la tricolor, los asistentes expresaron el profundo orgullo que sienten por su identidad nacional y compartieron sus anhelos de prosperidad para el Estado Plurinacional.

El sentir de los ciudadanos

Padres y madres de familia destacaron la importancia de mantener vivas estas tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones como un motor de unidad y trabajo constante.

"Es muy bonito ver a nuestra juventud, a los niños rindiendo homenaje a nuestra querida Bolivia. Debemos seguir trabajando para que nuestro país siga adelante", comentó uno de los espectadores. En la misma línea, otra ciudadana resaltó: "Es muy bonito que nuestros niños tengan ese espíritu del fervor cívico. Que todo mejore para el bien de nuestros pequeños".

Emoción en la primera experiencia

Para muchos de los niños y niñas, la jornada representó un momento inolvidable al hacer su paso por el recorrido oficial. Varios de los pequeños participantes señalaron que era su primera experiencia en desfiles vistiendo sus uniformes y portando los símbolos patrios.

Los estudiantes manifestaron su emoción de marchar frente a sus familiares y al público asistente, destacando su amor por la patria con vítores como "¡Que viva Bolivia!", reafirmando el compromiso ciudadano en vísperas de un nuevo aniversario nacional.

Desfile escolar en el Prado Cochabambino en homenaje al 6 de agosto. FOTO/Dico SOLIS @APGNoticiasBo

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