El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) concretó la entrega e inauguración de la nueva Casa Judicial en el municipio de Guayaramerín, una obra valorada en más de Bs 27 millones que se consolida como la infraestructura judicial de mayor envergadura dentro del departamento del Beni.

La presentación de la obra estuvo a cargo del presidente del TSJ, Romer Saucedo, quien destacó que la edificación fue financiada en su totalidad con fondos propios del Órgano Judicial mediante la optimización de sus recursos asignados.

Durante el acto de entrega, Saucedo remarcó que la ejecución del proyecto busca reivindicar la atención a una de las regiones históricamente más relegadas del país, garantizando infraestructura de calidad para el servicio de administración de justicia y el ejercicio de la soberanía nacional en la frontera.

"Es momento de reivindicar la dignidad del pueblo beniano, es momento de darle la importancia necesaria y es momento de optimizar los recursos. Para hacer esta obra no le pedimos un peso de refuerzo a ninguna otra institución del Estado. Ningún político metió su cuchara para que esto se termine", afirmó la máxima autoridad del TSJ.

Saucedo hizo énfasis en que la concreción del edificio, entregado en el marco de las efemérides patrias, demuestra la capacidad de gestión de la entidad a pesar de las limitaciones presupuestarias que enfrenta el sector.

"Con recursos propios del Órgano Judicial, optimizando la miseria de presupuesto que tenemos y sin robarle un centavo al país, entregaremos el edificio más grande del Departamento de Beni, en la ciudad de Guayaramerín. Hoy entregamos una obra de más de Bs 27 millones con condiciones de calidad para brindar un servicio a la población", concluyó la autoridad judicial.

El Tribunal Supremo de Justicia inaugura en Guayaramerín el edificio judicial más grande del Beni

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