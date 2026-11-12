Maestros urbanos exigen eliminar anteproyecto y amenazan con más protestas

El dirigente del Magisterio Urbano de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, informó que la huelga de hambre se mantiene en distintos departamentos del país y que el número de maestros movilizados está próximo a alcanzar los 200.

Además, anunció que se están enviando nuevos huelguistas a la ciudad de La Paz para reforzar la medida de presión.

"Nosotros como maestros urbanos vamos a continuar con nuestra huelga de hambre a nivel nacional. Estamos enviando también huelguistas desde todos los departamentos a la ciudad de La Paz. Ya estamos cerca de llegar a los 200 huelguistas", manifestó Chávez.

El dirigente también anunció que este viernes se realizará una reunión nacional para analizar la situación del conflicto y definir la participación del sector en un posible diálogo con el Ministerio de Educación, que estaría mediado por la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.

"Vamos a hacer un análisis de la situación, de la coyuntura y vamos a determinar la asistencia y las condiciones de diálogo que se va a llevar adelante... Vamos a asistir a ese diálogo, pero también vamos a ver cuáles son las condiciones", explicó.

Entre las principales exigencias, Chávez remarcó que los maestros no aceptarán únicamente la suspensión del anteproyecto cuestionado, sino que demandan su eliminación total. También reclamó el cumplimiento de los mandatos constitucionales que establecen la responsabilidad del Estado y de los gobiernos autónomos en la educación.

Otra de las demandas está relacionada con el respeto a la carrera docente. El Magisterio cuestionó las declaraciones de la viceministra de Educación Regular sobre la posibilidad de incorporar profesionales universitarios para trabajar en los colegios.

"Nosotros vamos a reclamar el respeto a la carrera docente. Que la viceministra de Educación Regular se retracte de su aseveración de que va a traer profesionales universitarios a trabajar a los colegios. Eso no se puede por Constitución y la ministra tiene que pedir disculpas al Magisterio. Caso contrario, vamos a exigir su renuncia de su cargo", advirtió Chávez.

Mientras tanto, la huelga de hambre continúa y el Magisterio Urbano aguarda la reunión nacional de este viernes, en la que definirá las condiciones bajo las cuales participará en una eventual mesa de diálogo con las autoridades educativas.