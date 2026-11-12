Zoonosis y la Policía rescatan a tres perros en la zona norte tras difundirse dramático video

Personal de Zoonosis de la Alcaldía de Cercado, en coordinación con efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (FELCDA), rescató a tres perros de una vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad, luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa un intento de ahorcamiento contra uno de los animales.

El director de Zoonosis, Diego Prudencio, expresó su indignación por la crudeza de las imágenes registradas en el domicilio y cuestionó la violencia ejercida contra la mascota.

"Un caso muy complejo, muy triste de mirar; no sé en qué sociedad vivimos en pleno siglo XXI, que la compasión se ha perdido", lamentó la autoridad municipal.

Operativo de rescate y estado de los animales

Al momento de la intervención, el propietario del predio —una persona adulta— no se encontraba en el lugar, por lo que las autoridades procedieron al retiro preventivo de todos los animales para resguardar su integridad:

La víctima principal: Se trata de una perrita criolla que, según los registros audiovisuales difundidos, sufrió los tratos crueles e intentos de estrangulamiento.

Otros dos canes: En el mismo inmueble se encontraban otros dos perros de raza, los cuales también fueron retirados de manera preventiva ante el riesgo de maltrato.

Evaluación veterinaria y proceso legal

Los tres animales fueron trasladados a dependencias de Zoonosis, donde serán sometidos a una valoración médico-veterinaria integral. Estos informes serán determinantes para respaldar las acciones legales correspondientes ante el Ministerio Público.

Prudencio explicó que, dado que el animal sobrevivió al ataque, el caso no se tipifica como biocidio, pero sí se enmarca en el delito de tratos crueles, por lo que la Policía ya inició las indagaciones en el ámbito de sus competencias. Entretanto, el propietario de las mascotas deberá presentarse ante Zoonosis para brindar sus declaraciones y responder por las agresiones ocurridas dentro de su domicilio.