El dulce legado de la abuela: Erika Ramírez transforma una receta tradicional en el sustento de su hogar

En el corazón del barrio Roca y Coronado, sobre la avenida El Trillo a la altura del sexto anillo, el aroma del horno de barro anuncia el inicio de una jornada de trabajo marcada por la memoria familiar y la resiliencia. Allí, Erika Ramírez mantiene viva una tradición gastronómica al elaborar manjar de lacayote artesanal, un emprendimiento con el que asume con firmeza el rol de madre y padre para dar un futuro a su pequeño hijo de ocho años.

La receta, heredada de su abuela, respeta el proceso ancestral de preparación. La fruta se cocina pacientemente a leña durante 12 horas, utilizando únicamente lacayote y azúcar para lograr la textura y dulzura características.

“El lacayote es cocido al horno, a horno de barro. Uso lacayote y azúcar, porque en realidad viene dulcecito nomás”, explica Erika, quien encontró en los saberes de su infancia la clave para generar ingresos y salir adelante.

En el aspecto económico, la iniciativa destaca por su rentabilidad y trabajo constante. Con una inversión aproximada de 70 bolivianos en materia prima por jornada, la emprendedora logra generar ingresos diarios de hasta 300 bolivianos cuando la venta alcanza su punto máximo.

Además de la venta directa a los transeúntes del sector, Erika ha consolidado alianzas comerciales al por mayor con diversas panaderías de la ciudad, abasteciéndolas de manjar de lacayote como insumo principal para la elaboración de las tradicionales empanadas cruceñas.

Como madre soltera, conciliar el trabajo independiente con la crianza de su hijo requiere de una red de apoyo familiar y de un esfuerzo constante. La joven relata que la motivación para enfrentar las jornadas largas y las fluctuaciones del mercado proviene del amor por su pequeño.

“Hay que estar motivado, querer salir adelante para que te vaya bien. Yo sé que hay días en los que te va bien y otros no tan bien, pero hay que seguir adelante nada más. Para mí, mi motivación es mi hijo; por él estoy trabajando, para él es todo esto”, afirma con convicción.

Impulsada por el recuerdo entrañable de su abuela y el compromiso con el bienestar de su familia, Erika demuestra que la dedicación y la puesta en valor de las tradiciones culinarias pueden transformarse en un modelo de negocio digno, autosustentable y próspero.