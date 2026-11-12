Caso maletas: Fiscalía analiza nuevos elementos tras allanamiento a casa de Quezada

El allanamiento a la vivienda del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, concluyó con el hallazgo de dos cajas fuertes que ahora forman parte de los elementos incorporados a la investigación por el caso de las 32 maletas, vinculado a Romer Saucedo.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) y una comisión de fiscales, tras la aprehensión de Quezada. Durante la intervención, los investigadores encontraron un arma de fuego y dos cajas fuertes que estaban en el inmueble.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, una de las cajas fuertes se encontraba en desuso, mientras que la otra contenía únicamente 500 bolivianos. Ambos elementos serán analizados para establecer si guardan alguna relación con los hechos que se investigan.

Durante su declaración ante la Fiscalía, brindó información sobre su relación con Romer Saucedo y reconoció que realizó gestiones para obtener permisos destinados a los hijos de Laura Rojas, a solicitud del entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Quezada permanece en celdas de la Felcn, donde también se encuentra Mauricio Requena, exasesor del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ambos están a la espera de las decisiones judiciales dentro de este proceso.

Para esta jornada está previsto que Quezada sea trasladado ante un juez cautelar, quien deberá definir su situación jurídica y determinar si corresponde su detención preventiva en el penal de Palmasola o si podrá defenderse en libertad.