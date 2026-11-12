Decomisan 156 kilos de cocaína en un camión interceptado en la ruta hacia los Yungas de La Paz

Un total de 156 kilos con 250 gramos de clorhidrato de cocaína fue secuestrado durante un operativo policial realizado en el cruce Zongo, en la ruta hacia los Yungas de La Paz.

De acuerdo con el reporte policial, el procedimiento se desarrolló la noche del 8 de noviembre, cuando efectivos interceptaron un camión que transportaba siete cajas. En su interior encontraron 151 paquetes tipo ladrillo que contenían la sustancia controlada.

El cargamento tenía como destino la región de los Yungas y, según la información proporcionada por la Policía, presuntamente iba a ser trasladado fuera del país.

Durante el operativo también se procedió a la aprehensión del conductor del camión y al secuestro del motorizado, que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.